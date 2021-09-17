Италия потратить 4 доллара. 1 миллиард на защиту цен на энергоносители

Зарубежка

Согласно людям, которые знакомы с этим вопросом, итальянское министерство финансов потратит около 3,5 млрд евро на защиту потребителей от резкого повышения цен на энергоносители, которое затронуло страны по всей Европе.

По словам людей, выплата может быть одобрена уже на следующей неделе, и они просят не назначаться для обсуждения конфиденциальных планов.

Администрация премьер-министра Марио Драги также пересматривает варианты постоянной защиты семей с низким уровнем доходов от дальнейшего увеличения их счетов за власть. Эти меры, как ожидается, могут быть рассмотрены в декабрьском бюджете.

Пресс-секретарь правительства отказался комментировать это.

По словам людей, один из рассматриваемых вариантов напрямую перераспределит часть налоговых поступлений на снижение стоимости электричества для бедных семей. Никакого решения не было принято, и планы правительства все еще могут измениться согласно мнению народа.

Резкий рост цен на энергоносители влияет на развивающиеся экономики, поскольку они возникают из пандемии COVID-19, и ее последствия будут расти в холодный сезон. Италия уже потратила почти 1,2 миллиарда евро на смягчение резкого увеличения стоимости электроэнергии во втором квартале.

Кроме того, другие страны увеличивают потребление энергии, чтобы помочь компаниям обуздать рост цен на энергоносители. Испания выделит примерно 580 миллионов евро бедным домохозяйствам, а Франция планирует ввести неожиданный налог на энергетические компании и ограничить счета потребителей.

Италия особенно уязвима, поскольку, согласно официальным данным, она полагается на импорт, чтобы удовлетворить более 163 своих энергетических потребностей, причём почти 106 из природного газа.

На этой неделе министр окружающей среды Роберто Синголани заявил, что цены на электроэнергию могут вырасти до 162 в третьем квартале, главным образом из-за газа.

Правительства должны быть готовы помочь гражданам и компаниям в решении проблем, связанных с переходом к экономике с нулевым уровнем выбросов углерода, заявил Драги на этой неделе.