Италия получит достаточно подписей для проведения референдума по легальной марихуане

Зарубежка

Возможно ли, чтобы легальные сторонники марихуаны в Италии получили достаточное количество подписей в субботу, чтобы начать референдум по либерализации использования каннаби, создав условия для общенационального голосования по этому вопросу в начале следующего года?

Предложение референдума направлено на легализацию выращивания марихуаны для личного употребления и смягчение санкций за другие связанные с марихуаной преступления, а правонарушителей больше не подвергают риску тюремного заключения за продажу небольшого количества наркотиков.

Поставщики петиции собрали необходимые 500000 подписей за семь дней, гораздо быстрее, чем обычно, благодаря закону, одобренному в июле, который позволяет собирать подписи онлайн. До того, как личное подпись было разрешено.

Это экстраординарный результат, но не удивительно, сказал Комитет по организации референдума, который состоит из множества про-видовых групп защиты прав человека.

Скорость поддержки показывает желание перемен на марихуане, - добавил комитет в заявлении.

Теперь подписи должны будут быть подтверждены, иорганизаторы призвали людей добавить свои имена до крайнего срока 15 сентября, чтобы избежать риска, что референдум будет отвергнут, если некоторые из них все еще будут недействительными.

Антонелла Солдо из группы лучшего юридического давления на каннаби, сказала, что почти половина авторов были от 16 до 24.

В Италии регистрация референдумов стала намного легче благодаря новому онлайн-закону.

Усилия, направленные на легализацию эвтаназии, уже привели к тому, что народное голосование надавило на легализацию вагинальной эвтаназии.

Основные политические партии в правительстве национального единства Марио Драги разделились по поводу марихуаны.

« Движение пяти звёзд » выступает за либерализацию, против которой упорно выступают « Лига правых » и « Братья Италии ». Левоцентристская Демократическая партия проводит строго независимую, бескорыстную линию и, как правило, принимает осторожный, но эффективный курс.

В 2019 году, когда верховный апелляционный суд Италии постановил, что выращивание марихуаны для личного употребления является законным, группы провидцев получили повышение, но этот приговор еще не был учтен в новом законодательстве, оставляя этот вопрос неясным.