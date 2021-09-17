Источники сообщают, что Индия готовится к IPO
Блумберг - Индийский план сбора данных, который поставляет электронные системы в оборонный и аэрокосмический секторы, готовит проект своего прогноза для изначального общественного предложения, которое, по мнению людей, хорошо знакомых с этим вопросом, может принести не менее 100 миллионов долларов.
По словам людей, компания, базирующаяся в Ченнае, при поддержке бывшего главного менеджера фонда Blackstone Inc, Mathew Cyriac планирует подать документы на листинг в индийский регулятивный орган по ценным бумагам уже на следующей неделе. В этом году фирма намерена составить список в Мумбаи, сказал один из людей, который попросил не идентифицироваться, так как информация является частной.
По словам людей, в рейтинге Data Cposites была проведена оценка примерно в 25 млрд. рупий в 3,40 млн. долларов, и они стремятся продать равное количество первичных и вторичных акций.
По словам людей, целенаправленные обсуждения продолжаются, и детали предложения могут измениться. Представитель по планам данных отказался комментировать.
Компания работает с JM Financial Lod. и II FDT Securities Lod., чтобы организовать потенциальный лист, по данным Bloomberg News.
Технологические компании занимают видное место среди тех, кто намерен увеличить сумму, собранную посредством IPO в Индии в этом году, которая в целом превысила суммарный показатель за последние три года. Трубопровод для остальной части 2021 года включает платёжного сервиса Paytm, интернет-платформу Policy Bazar и стартап для интернет-торговли Nykaa.
Согласно его веб-сайту, схемы данных имеют более 35-летнего опыта в проектировании и развитии оборонной и аэрокосмической электроники.