Зарубежка

Истерия на рынке облигаций, которая приводит к росту доходности, может быть пугающей перспективой для центральных банков, но Федеральная резервная система США может просто приветствовать распродажи, которая поднимет доходность казначейства до уровня, который лучше отражает здоровое состояние экономики.

Устойчивый низкий доход является характерной чертой рынков облигаций в развитом мире, где глобальные банки, как правило, не торопятся повышать процентные ставки и глобальный избыток сбережений, который поддерживает долговые ценные бумаги в постоянном спросе.

Но в Соединенных Штатах, оппозиция между фискальным восстановлением и доходностью облигаций сильна.

Даже с прогнозом роста, превышающим 6 % в этом году, и с урезанием программы выкупа облигаций ФРС в конце этого года, 10-летняя доходность все еще находится на уровне чуть выше 13,3 %. ФРС, вероятно, получила низкую доходность на начальных этапах экономического восстановления, но теперь она нуждается в облигациях, чтобы отреагировать на пандемию, связанную с рецессией, как сказал Падхрайк Гарви, возглавляющий научно-исследовательский банк МИНГ для Америки.

Текущее ценообразование, по мнению аналитиков, больше соответствует возросшей экономической неопределенности, в то время как повышение доходности будет больше приводить рынки в соответствие с сигналами, исходящими от центральных банков.

Мы доказываем, что для этого необходима истерика. Если бы у ФРС было банальное объявление, и на самом деле не было бы истерики, что на самом деле является проблемой для ФРС, сказал Гарви из Garvey.

Аналитики заявляют, что истерика на рынке облигаций будет включать рост доходности на 75-100 базисных пунктов в течение нескольких месяцев.

Изначальная истерика в 2013 году привела к росту производительности США чуть больше 100 баррелей за четыре месяца после того, как босс ФРС Бен Бернанке намекнул на провал мер стимулирования в 2012 году.

Но такой внезапный прыжок доходности, кажется маловероятным сейчас, учитывая то, насколько ясно ФРС объявила о своих планах сократить свою покупку облигаций. И, как показал 2013 год, истерия на рынке облигаций имеет отвратительные побочные эффекты, включая распродажи акций и более высокую стоимость заимствований во всем мире.

По мнению аналитиков, хорошей средой было бы повышение контрольной доходности до 30 - 40 баррелей до 1,6 - 1,8 процента.

Помимо желания повысить урожайность, чтобы лучше отражать темпы экономического роста, ФРС также нужно вернуть некоторое количество боеприпасов, чтобы противостоять будущим экономическим изменениям.

Ставка для фондов ФРС - ставка за одну ночь, которая определяет стоимость заимствований в США - находится на нулевом уровне до 0,25 %, а американские политики отклоняются, в отличие от Банка Японии и Европейского центрального банка, отрицая процентные ставки.

ФРС не захочет оказаться в положении ЕЦБ и Банка Японии, чьи возможности стимулирования в настоящее время ограничены повышением процентных ставок дальше в отрицательную территорию или покупкой большего количества облигаций для обеспечения государственных расходов.

Джим Leaviss, главный инвестиционный директор компании MGB Investments for Public Public Policy Resources, сказал, что политики, вероятно, хотели бы, чтобы ставка фонда ФРС была равна 280, так что, когда мы окажемся в следующем спаде, у ФРС будет некоторое пространство, чтобы снизить процентные ставки, не добившись быстрого нулевого уровня. Ещё одна причина, по которой высокую доходность можно приветствовать, заключается в том, что банкам бы понравилось более кривые доходности, чтобы повысить привлекательность краткосрочных кредитов, финансируемых вкладчиками или рынками.

Томас Костерг, старший экономист компании Picte Management, отмечает, что разрыв между ставкой ФРС и 10-летней доходностью сейчас примерно на 125 баррелей намного ниже средних 200 баррелей, которые наблюдались во время предыдущего пикового экономического роста.

Он считает, что ФРС будет способствовать повышению доходности на 200 баррелей не только потому, что это подтвердит их мнение о том, что экономический цикл здоров, но и потому, что склон в 200 баррелей полезен для преобразования зрелости банковского сектора. Но даже истерика может не привести к долгосрочному росту урожайности.

ФРС следует с завистью относиться к Норвегии и Новой Зеландии, где доходность выросла в ожидании повышения процентных ставок, она подчеркнула, что ее официальные ставки не будут расти в течение некоторого времени.

Также действуют структурные факторы, в том числе позитивный спрос на единственный рынок облигаций с рейтингом ААА, с высокой доходностью.

Кроме того, Федеральный Резерв ( ФРС ) в теории, по крайней мере, определяет устойчивую процентную ставку, уровень, в котором естественная занятость совпадает с полной инфляцией.

Эта ставка неуклонно сокращалась, но все равно падает. Скорректированная на естественную инфляцию, долгосрочная ставка фонда - показатель ФРС по прогнозируемому уровню инфляции - упала до 0,5 % по сравнению с 22,2 % в 2007 году. Если это правильно, то у ФРС мало свободы действий.

Демография и замедление темпов роста приводятся в качестве причины снижения естественных темпов, хотя в документе https : part.y 3 nMRCxMv, представленном на симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлом месяце, также осуждается рост неравенства доходов, начиная с 1980-х годов.

В газете говорится, что богатые, которые, скорее всего, будут сберегать, получают больший кусок общего дохода, и, как результат, избыток сбережений взвешивает естественную процентную ставку.

Один из уроков этого года заключается в том, что существует ценовая нечувствительность, огромная гравитационная сила, которая сжимает доходность казначейства, сказал Костерг Пикке.