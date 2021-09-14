Исключительно : ожидается, что экспорт и импорт Индонезии вырастут в августе.
На борту находится буксирное судно, примыкающее в порту Танджун Приок в Джакарте.
Рейтеры - экспорт и импорт Индонезии, вероятно, продолжали расти в августе, движимые высокими ценами на основные товары страны, такие как уголь и пальмовое масло, как показал опрос Рейтер во вторник.
Опрос 18 экономистов прогнозировал, что профицит торгового баланса экономики в августе сократился с 2,59 миллиардов до 2,36 миллиардов долларов США в июле.
Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии переживала экспортный бум на фоне высоких цен на сырьевые товары, которые допускали активное сальдо торгового баланса каждый месяц начиная с мая 2020 года.
Экономисты ожидали 26,9 % ежегодного роста в августе экспорта с ускорением в 29,32 % в предыдущем месяце. Августский импорт ежегодно увеличивался на 45,1 % по сравнению с 44,44 % в июле.
Некоторые экономисты говорят, что высокие цены на сырьевые товары и глобальное восстановление экономики, вероятно, позволят богатой ресурсами Индонезии зафиксировать большие доходы от экспорта на оставшуюся часть года.
Однако, поскольку страна после ограничения COVID 19 временно подняла ограничения в августе, аналитики ожидают, что импорт вырастет.