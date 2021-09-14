Иран заявляет, что подвергал инспекторов-женщин неподобающим поискам

Зарубежка

Уборщики выступают перед пресс-конференцией, на которой присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, Австрия, 13 сентября 2021 года. Тегеран, 14 сентября Рейтер - Во вторник ядерный наблюдатель ООН описал как неподходящий инцидент в Иране с участием ее инспекторов, в котором дипломаты утверждают, что сотрудники службы безопасности подвергали женщин-инспекции неподобающим поискам, которые Соединенные Штаты называют притеснениями.

По словам дипломатов, которые следуют за Международным агентством по атомной энергии, в этом году в первом случае работник был подвергнут ненужному обыску сотрудниками службы безопасности на ядерном объекте Натанца.

Подробности июньского эпизода остаются неясными, так же как и количество повторных инцидентов с апреля в Натанце, когда взрыв и перебои в энергоснабжении, в которых Иран обвинил Израиль в повреждении машин на его подземном заводе по обогащению урана. В последние месяцы имели место несколько инцидентов, связанных с проверками безопасности инспекторов агентства на одном из иранских объектов, - сообщило МАГАТЭ в заявлении, опубликованном в ответ на сообщение Уолл-стрит о эпизодах.

МАГАТЭ, которое считает детали инспекций конфиденциальными, не назвало пол инспектора или не уточнило, что произошло.

Агентство сразу же и твердо подняло этот вопрос с Ираном, чтобы ясно и недвусмысленно объяснить, что подобные инциденты, связанные с безопасностью персонала Агентства, неприемлемы и не должны повториться, сказал МАГАТЭ.

Иран предложил объяснения, связанные с усилением процедур безопасности после событий на одном из их объектов. В конце концов, такой обмен между Ираном и Объединёнными Арабскими Эмиратами привел к тому, что Агентство задержится на новых инцидентах. Посол Тегерана в МАГАТЭ Казем Гарибади заявил в Twitter : меры безопасности на ядерных объектах в Иране, разумно, ужесточены. Инспекторы МАГАТЭ постепенно придумывают новые правила и правила. Это не первый случай напряженности между МАГАТЭ и Ираном по поводу доступа к Натанцу и обращения с женщинами-инспекторами.

В 2019 году впервые в Иране были конфискованы и хранились дорожные документы женщины-инспектора. Позже Тегеран заявил, что она была обеспокоена тем, что может носить подозрительный материал после очевидного нападения в апреле, Иран ограничил доступ инспекторов к основному, подземному заводу по обогащению урана, ссылаясь на опасения по поводу безопасности - противостояние, которое продолжалось до июля. Инспекторы МАГАТЭ продолжают подвергаться неподобающим преследованиям на ядерных объектах, как заявили Соединенные Штаты в позиционном документе, представленном другим странам на заседании Совета управляющих МАГАТЭ на этой неделе.

Доклад Reuters добавил : преследование инспектора МАГАТЭ абсолютно неприемлемо.