Иран одобрил вакцину против COVID-19 в связи с ростом числа инфекций

Зарубежка

16 сентября – Новое правительство Ирана сообщило о вакцине COVID-19, разработанной фирмой США Джонсон Джонсон в четверг, — сказал один из высокопоставленных чиновников, поскольку Исламская Республика сталкивается с пятой волной инфекций.

Объявление было сделано спустя восемь месяцев после того, как Верховный лидер аятолла Али Хаменеи запретил импорт вакцины, произведенной Соединенными Штатами и Великобританией, хотя Иран принял вакцины, разработанные западными фирмами, но изготовленные в других местах.

Администрация Эбрахима Раиси находится под общественным давлением, чтобы расширить свои источники вакцин по мере роста инфекций в самой смертоносной волне, которую она когда-либо видела.

Единственная доза вакцины против короны была одобрена, цитируемая иранскими СМИ Мохаммадом Резой Шанехсазом, главой Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами в Иране.

Он не упомянул о том, где будет производиться вакцина, или не сказал о запрете.

Хаменеи запретил правительству импортировать вакцины COVID-19 из Соединенных Штатов и Великобритании, заявив, что обе страны не заслуживают доверия Он позже сказал, что запрет был сделан на вакцины, сделанные в этих странах.

Шанехаз сообщил, что была также одобрена одна из компонентов российской легочной вакцины Спутника.

К счастью, корзина вакцин Короны, сообщенная в Иране, очень длинная и разнообразная, добавил он.

Иран пытается ускорить вакцинацию, используя импортные дозы - в том числе Спутник V, Коваксин, производимый Bharat Biotech, и британский снимок Оксфорда AstraZeneca, произведенный бразильской группой R-Pharm и AstraZeneca-ScBio в Южной Корее. Также у Ирана есть свой собственный COVIran Barakat выстрел.

Министерство здравоохранения заявляет, что 13 миллионов из 83 миллионов человек были полностью привиты.

Министерство в четверг сообщило о 18 021 новых инфекциях за последние 24 часа, в результате чего общее количество случаев заражения достигло 5 378 408 в Иране, самой поражающей страны Ближнего Востока.