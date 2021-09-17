Иран может расширить экспорт топлива, несмотря на санкции США

Зарубежка

В 2018 году США ввели санкции после прекращения действия пакта о сотрудничестве в ядерной области в 2018 году, после отказа Трампа от ядерного договора.

Санкции касаются продаж сырой нефти, но не нефтехимии или топлива.

Зарабатывают ли Иран на экспорте сырой нефти больше, чем цены на нефть?

Экспорт топлива, часто через грузовики, трудно отследить комментарии китайского министерства иностранных дел, пункты 26-27 ЛОНДОН СИНГАПУР, 17 сентября - Иранский топливный и нефтехимический экспорт в последние годы увеличился, несмотря на строгие санкции США, оставляя Ирану хорошие условия для быстрого расширения продаж в Азии и Европе, если Вашингтон поднимет свои преграды, торговые источники и официальные лица :

В 2018 году Соединенные Штаты ввели санкции против нефтегазовой отрасли Тегерана, чтобы отключить основной источник доходов Исламской Республики в споре с Ираном по поводу его ядерной работы.

Шаги навредили экспорту сырой нефти, а не продажам топлива и нефтехимии, которые труднее отследить. Грехи могут быть легко определены по их типу и по другим характеристикам, в то время как большие нефтяные реакторы легче расположены со спутниками.

Иран экспортировал почти 20 миллиардов нефтехимов и нефтепродуктов в 2020 году, что в два раза превышает стоимость его экспорта сырой нефти, расскажи цифры министерства нефтедобычи и центрального банка. Правительство сообщило, что они были его основным источником доходов в апреле.

Мир огромен, и способы уклонения от санкций бесконечны, Хамид Хоссейни сказал Рейтеру из Тегерана, что он является членом Иранского Союза экспортёров нефтедобычи, газа и Петрохимических продуктов.

По его словам, конкурирующие цены и расположение Ирана, близкие к основным морским коридорам, сделали его продукцию привлекательной.

Существует также намного больше импортёров очищенных продуктов, чем покупателей нефтеперерабатывающих заводов для обработки иранской сырой нефти.

Кроме того, Иран экспортирует некоторое топливо в свои соседи с помощью грузовиков, которые включают небольшие транзакции, которые трудно обнаруживать министерству финансов США.

Тегеран находится в переговорах с апреля о ратификации своего ядерного договора с шестью мировыми державами после того, как Соединенные Штаты вышли из соглашения в 2018 году и возродили санкции. Иран заявляет, что приведёт к приостановке ядерной работы в соответствии с этим договором, если санкции США потерпят поражение.

Тем временем, Иран позиционирует себя для того, чтобы отреагировать на это, если меры будут смягчены. CFD заявила, что, хотя большая часть мира сократила свои нефтеперерабатывающие заводы во время пандемии COVID-19, экспорт иранского бензина вырос на 600 % в год до 8 миллионов тонн или 180 000 баррелей в день.

Совсем недавно, в 2018 году, Иран импортировал бензин.

По словам Хоссейни, если экспортировать бензин в Иране в 2020 году оценивался в 3,3 миллиарда долларов.

Добыча иранской нефти оценивается в 2 – 2,5 млн баррелей в баррель, при этом около 2 млн баррелей приходится на нефтеперерабатывающие заводы и примерно 500,000 баррелей на экспорт, что, по словам источника, близкого к Министерству нефтедобычи, добавив, что Иран может увеличить добычу сырой нефти на 2 миллиона за два-три месяца, если санкции будут сняты.

До введения санкций экспорт сырой нефти был основным источником дохода Ирана, который, как правило, превышал 2 миллиона баррелей и достиг в 2018 году 2,8 миллионов баррелей.

Бензин был доставлен через грузовик в Афганистан и Пакистан через Залив Объединенными Арабскими Эмиратами, источник, близкий к Иранскому Министерству нефтедобычи, который, по его словам, не стал называться.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества не прокомментировало это.

Иран возобновил свой топливный экспорт в Афганистан в августе по просьбе Талибана, суннитской мусульманской группировки, которая захватила власть, когда США и другие западные силы вывели свои войска и с которой шиитский Иран поддерживал напряженные отношения в прошлом.

Торговцы сообщили, что Иран и некоторые африканские страны также купили иранский бензин, в то время как несколько партий топлива для отправки груза были отправлены в Ирак, который, как Иран, является членом ОПЕК.

Правительство Ирака, которое в течение многих лет импортировало газ и электричество из своего соседа, на основании исключений со стороны США, не ответило на просьбы прокомментировать торговлю бензином.

Нефтехимический экспорт вырос до 25 миллионов тонн в 2020 году с примерно 20 миллионов тонн в 2019 году, как говорится в бюллетене иранского министерства нефтедобычи, в то время как нефтехимический потенциал Ирана вырос до 90 миллионов тонн в год в 2020 году с 77 миллионов тонн в 2019 году. Предполагается, что к 2021 году это будет более 100 миллионов тонн.

Чтобы стимулировать покупателей, торги из Ирана часто предлагали цены, которые покрывали бы затраты на доставку и страхование, а также дополнительные сборы за банковские операции. По словам торговых источников, дополнительные суммы подняли стоимость иранской продукции примерно на 161 единицу.

Даже страны, которые стремятся ввести американские санкции, иногда изо всех сил пытаются остановить все деловые отношения с Ираном.

Индия запретила импорт иранской мощи под давлением США под давлением внутренних тендеров, но Хоссейни сказал, что иранская продукция все еще предлагалась через посредников.

Министерство по удобрениям Индии ( которое составляет тендеры на импорт ) не ответило на запросы о предоставлении комментариев. Официальные лица ОАЭ и Ирака также не ответили сразу.

По словам торговых источников, китайские фирмы остаются главным импортером иранской сырой нефти из метанола и многих других товаров.

Китай и Иран всегда следовали принципам равноправного, справедливого и взаимовыгодного сотрудничества и работы в рамках международного законодательства, - сказал министр иностранных дел Китая в заявлении перед Reuters.

В нем говорится, что Китай выступает против долгосрочных санкций, и содержится призыв к Соединенным Штатам отменить то, что они сказали, – односторонняя юрисдикция.

Если бы международные санкции были полностью выполнены без каких-либо ограничений, Иран экспортировал бы метанол в свои традиционные районы вместо того, чтобы подавляющее большинство экспортировалось через Китай, - говорит Джефф Маллетт, специалист по метанолу из IHS Markit, в отношении других рынков, таких как Тайвань, Япония и Южная Корея и Европа.

По словам старшего аналитика IHS, April Tan, экспорт Ирана, как ожидается, вырастет, если санкции упадут, в частности, экспорт нефти и сжиженного нефтяного газа в Азию.