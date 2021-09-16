IPO Blue Apron на 78 миллионов долларов - последний признак роста предложения прав в США.

Зарубежка

Блумберг - План финансирования, который отправил акции Blue Apron Holdings Inc. на рыночное насыщение, вероятно, является частью увеличения предложений о правах США.

Доля в абонементе еды выросла на 40% после объявления среды о том, что она вырастет на 78 миллионов долларов - неожиданное достижение, стоя более половины рыночной капитализации. Столица получит правое предложение и пару частных мест. Предлагаемые права – это способ привлечь акционерный капитал от существующих акционеров пропорционально их существующей доле в капитале.

Эта альтернатива традиционной продаже акций не может быть разбавляющей, потому что у акционеров есть возможность участвовать. По мере того, как компании пытаются прокормить страну во время второй пандемии, она становится всё более популярной. По данным Bloomberg, в 2021 году котирующиеся на бирже компании США объявили о более чем 2,5 миллиардах инвестиционных предложений.

Более нормальным в других частях мира является то, что предложения о правах могут попадать в моду среди американских фирм в периоды, когда существует избыток проблемных балансовых отчетов, которые взвешиваются на оценках, сказала Анна Пинедо, со-руководитель практики Мэйера Брауна на рынках капитала.

Я бы сказал, что это скорее показательно, чем сенсационно реальное изменение норм, сказала она в интервью. Мы, как правило, видим правильное предложение в кластерах, часто от нескольких компаний в одном и том же секторе - или от всех средних компаний. Затем рынок стабилизируется, и есть более предсказуемые тенденции, поэтому компании возвращаются к норме и делают традиционные последующие шаги. Текущее возрождение предложения американского акционерного капитала является частью более широкой волны выпуска акций, которая началась, когда рынок восстановился после снижения пандемии в 2020 году. Беспокойство по поводу продаж акций на этой неделе усилилось с первым днём за первые первоначальные публичные предложения, которые последовали за Днём Труда, плюс десятки миллиардов, выращенных традиционными вторичными предложениями.

Выбирая предлагаемые права, компания Blue Apron, возможно, также избежала платы и скидок, связанных с традиционными продажами акций. Его сделка была полностью гарантирована - что означает, что компания уже обеспечила обязательства по покупке акций - стратегия, которая также становится более распространенной из-за уверенности, которую она предоставляет рынку. Структура « Голубой авеню », сочетающая предложение с частным размещением, также является последней в тенденции.

Часто успех предлагаемых прав связан с тем, есть ли запасной торг, потому что он дает рынку гораздо больше уверенности в том, что предложения будут успешными, как сказал Пинедо. Предложения по защите прав, которые дополняют сумму, собранную в частном помещении, помогают смягчить любой риск, который существующие акционеры считают лишенным возможности участвовать в размещении.