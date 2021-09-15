IPO американской сети кофеен Dutch Bros оценивается в 5,36 млрд долларов
15 августа - 15 сентября : Reuters - акции Dutch Bros Inc., поддерживаемые частной акционерной фирмой TSG, выросли более чем на 41 % в дебютном турнире на фондовом рынке в среду, оцениваемом в 5,36 млрд долларов США.
Произошло 32,5 доллара, по сравнению с первым государством, предлагающим цену в 23 доллара за одну долю.
Голландский Bros был основан в 1992 году братьями Дэйном и Тревисом Борсмой, молочными фермерами третьего поколения, вынужденными покинуть свой бизнес из-за перебоев в промышленности. Они начали экспериментировать с кофейной фасолью и начали продавать эспрессо с кнута около железнодорожных путей в гранте, штат Орегон, который по-прежнему является штаб-квартирой компании.
Цепь кофе собрала 21,1 миллиона акций в IPO во вторник, заняв около 484 миллионов долларов. Цена на IPO превышала прежний целевой уровень голландской компании Bros : от 18 до 20 долл. США на одну долю.
Трэвис Борсма обладает большинством голосов в компании после IPO. TSG, который купил в 2018 году долю меньшинства в компании за нераскрытую сумму за $ 100, имеет около 22,2 % голландских Bros.
Компания расширила свой первый драйв в 1994 году и купила 470 мест в 11 штатах для предоставления услуг по вождению. Голландский Bros и его партнёры по франшизе нанимают более 16 500 человек.
Компания BofA Securities, J.P. Morgan и Jefferies были директорами, не подписывавшими финансовые предложения.