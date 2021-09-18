Инвесторы в Великобритании сказываются на Brexit

Зарубежка

Блумберг - Кризис цепочек поставок в Великобритании, растущая стоимость электроэнергии и слабая экономика - все это наносит ущерб настроениям инвесторов.

И показатель фунт стерлингов, и индекс FTSE 100, с июня показали рыночные индикаторы, а производные деривативы показывают, что медвежья медвежья способность теперь проявляется в сознании инвесторов. Хедж-фонды, размещающие опционы на фунтах и фьючерсы, впервые потеряли свою эффективность, начиная с декабря, когда Великобритания была охвачена ожесточенными переговорами о выходе из ЕС.

Тревожит то, что денежные менеджеры начинают беспокоиться, что инфляция может вынудить Банк Англии поднять процентные ставки и демонетизировать экономику, которая и так выглядит слабой. В инвестиционных фирмах, таких как Allianz Global Investors и William Lyr Investment Management, Великобритания привлекательна против других опционов.

Ковид был удобным критиком от удара о Брексите, сказал Майк Ридделл, который управляет более чем $ 1000 млрд в Аллианце в Лондоне.

Он сокращает фунт стерлингов и пристально наблюдает за тем, как развивается экономика, когда правительственные платежи поддерживают людей, потерявших работу во время пандемии, закончатся в этом месяце. По его словам, Великобритания потерпела неприятный коктейль из-за неприятного убийства и Брексита.

Рыночные движения до сих пор были довольно сдержанными. В течение нескольких месяцев фунт был близок к $ 1,37, и аналитики видят, что год подходит к этому уровню. С июня валюта ослабла почти на 3-6 % по отношению к доллару.

В фондовых акциях индекс FTSE 100 не поспевает за ростом мировой экономики. С июня она выросла примерно на 1,10, в то время как Европа 500 и SьяP 500 выросли более чем на 2,10.

Для Джона Роу, главы многоцелевых фондов в компании Legal General Investment Management Lubd., существует намного больше рисков, которые сталкиваются с ценами на газ и электроэнергию в Великобритании, изо дня в день ломают рекорды, и денежные рынки оценивают повышение процентных ставок после того, как инфляция выросла до максимума за более чем девять лет.

По словам Роу, фунт продвинулся долгий путь. Были некоторые большие потрясения, такие как газ, плюс некоторые комментарии из Банка Англии, которые, как мы думаем, увеличивают вероятность политической ошибки и повышают неопределенность. Более широкая экономика становится все более отрицательной, и существует постоянный барабан экономических отчетов. В августе розничные продажи в Великобритании упали на четвертый месяц, самый длительный период падения за последние, по крайней мере, 25 лет.

На рынках, часть негатива заключается в том, что цены уже восстановились. Для некоторых инвесторов фунт стерлингов и акции Великобритании в связи с последствиями Брексита были слишком дешевыми, и с тех пор рынки нормализовались.

Данные о ценах на опционы также отражают сдержанный взгляд на валюту. Модель Блумберга, основанная на опционном ценообразовании, указывает на 61 % вероятность того, что она закончится годом ниже $ 1,39.

Мы еще не привлекательны, но это также и не очень привлекательная возможность, как сказал Уильям Блэр Инвестиционный Менеджмент, который управляет Диверсифицированным Диверсифицированным Фондом распределения средств в Томасе Кларке, который за последний год превзошел 86,000 коллег.

В последние месяцы фирма снизила ставку на фунт стерлингов в своем главном портфеле примерно до 210 в последние месяцы, по сравнению с 8 % в середине 2020 года.

Экономика Великобритании выглядела несколько месяцев назад хорошо, когда были запущены вакцины, а предприятия возобновили работу, но на самом деле это уже не так, сказал Кларк.