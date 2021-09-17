Инвесторы реагируют на сообщения о том, что Всемирный банк оказывал давление на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая

Зарубежка

ЛОНДОН, 17 сентября Рейтер – Некоторые инвесторы и агитаторы в пятницу выразили беспокойство из-за разоблачений, что сотрудники Всемирного банка вынудили сотрудников повысить рейтинг Китая в влиятельном отчёте, который оценивает странам, насколько легко там вести дела.

Они также заявили, что последующий отказ Всемирного банка от выпуска ежегодных отчетов « Weaking Business » может затруднить для инвесторов определение того, куда вложить свои деньги.

Чем больше я думаю об этом, тем хуже это выглядит, сказал Тим Эш из BlueBay Asset Management, добавив, что исследования, опубликованные с 2003 года, стали важными для банков и предприятий всего мира.

Если какая-либо модель риска страны была бы встроена в рейтинги, как бы это могло сравниться с тестами риска других стран? Деньги и инвестиции распределены на спину этой серии. Исследование, проведенное юридической фирмой WilmerHale https : www.reuters.com / wilmerhale.html, устойчивый мировой бизнес-банк - убивает - деловой сектор - климатический отчет - после-этика - спрос-критики - чрезмерное давление - 2021-09-16, по просьбе Комитета по этике Всемирного банка, показало, что руководители Всемирного банка, включая Кристалину Георджиеву - ныне возглавляющую Международный валютный фонд - оказывали чрезмерное давление, чтобы повысить оценки Китая в докладе Doy Business 2018.

В то время американский кредитор искал поддержку со стороны Китая для значительного увеличения капитала.

Георгиева сказала, что она в корне не согласилась с выводами и интерпретациями этого доклада, который был опубликован в четверг, и проинформировала исполнительный совет МВФ.

Пропагандистская группа Tax Justice Network приветствовала расследование работы комитета по этике.

Самый большой вопрос заключается в том, как Банк может остановить коррупцию, если она возможна?

Экономисты говорили, что такие отчеты - Всемирный банк и другие - были уязвимыми, но уже давно были полезными для манипуляций.

Они сказали, что некоторые правительства, особенно в развивающихся странах, которые хотят показать прогресс и привлечь инвестиции, могут быть одержимы своим положением в отчетах, которые оценивают все, от легкости уплаты налогов до юридических прав.

Объединенные Арабские Эмираты, 6-е место в последнем отчёте 2020 года, были нацелены на то, чтобы занять лидирующее положение в 2021 году, в то время как Россия поднялась до 30-го в 2020 году с печальной 120-й в 2011 году. Владимир Путин поставил перед страной вызов тому, чтобы к концу последнего десятилетия он вломился в 20 топ.

Когда его попросили прокомментировать падение рейтингов во Всемирном банке, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал в пятницу : Задача улучшения делового климата не связана с какими-либо рейтингами. Предыдущие подсчеты Всемирного Банка, однако, показывают, что потоки прямых иностранных инвестиций были выше для стран, в которых дела обстоят лучше в своих отчетах.

Ричард Робертсон, главный экономист в журнале Respons Capital, сказал, что легкость ведения бизнеса теряет доверие на протяжении многих лет. Некоторые страны нанимают инвестиционные фирмы, в том числе его собственных иностранных лидеров, и даже бывших руководителей правительства, чтобы посоветовать им, как улучшить свой рейтинг.

По его словам, имели место обширные расхождения между рейтингом коррупции в некоторых странах и легкостью проведения оценки бизнеса, что подразумевает, что это было просто улучшение номинальной стоимости, чем улучшение основополагающих экономических изменений.

Будучи экономистом, однако, было бы искренне жаль, если мы потеряем доступ к основным данным. Например, действительно интересно знать, что на обработку налогов у компании в Аргентине требуется 900 часов, в то время как на обработку документов где-нибудь еще, сказал Робертсон, требуется 70 часов.

Инвестиционный менеджер, ориентированный на развивающиеся рынки Густаво Медейрос, нанял третьего поставщика данных, который использовал полученные данные как один из своих источников, но в конечном счете полагается на собственные исследования инвестиционных решений, сказал заместитель руководителя инвестиционной фирмы Ashmore Group.