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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Инвесторы реагируют на сообщения о том, что Всемирный банк оказывал давление на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 18:40
4 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 18:40
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

ЛОНДОН, 17 сентября Рейтер – Некоторые инвесторы и агитаторы в пятницу выразили беспокойство из-за разоблачений, что сотрудники Всемирного банка вынудили сотрудников повысить рейтинг Китая в влиятельном отчёте, который оценивает странам, насколько легко там вести дела.

Они также заявили, что последующий отказ Всемирного банка от выпуска ежегодных отчетов « Weaking Business » может затруднить для инвесторов определение того, куда вложить свои деньги.

Чем больше я думаю об этом, тем хуже это выглядит, сказал Тим Эш из BlueBay Asset Management, добавив, что исследования, опубликованные с 2003 года, стали важными для банков и предприятий всего мира.

Если какая-либо модель риска страны была бы встроена в рейтинги, как бы это могло сравниться с тестами риска других стран? Деньги и инвестиции распределены на спину этой серии. Исследование, проведенное юридической фирмой WilmerHale https : www.reuters.com / wilmerhale.html, устойчивый мировой бизнес-банк - убивает - деловой сектор - климатический отчет - после-этика - спрос-критики - чрезмерное давление - 2021-09-16, по просьбе Комитета по этике Всемирного банка, показало, что руководители Всемирного банка, включая Кристалину Георджиеву - ныне возглавляющую Международный валютный фонд - оказывали чрезмерное давление, чтобы повысить оценки Китая в докладе Doy Business 2018.

В то время американский кредитор искал поддержку со стороны Китая для значительного увеличения капитала.

Георгиева сказала, что она в корне не согласилась с выводами и интерпретациями этого доклада, который был опубликован в четверг, и проинформировала исполнительный совет МВФ.

Пропагандистская группа Tax Justice Network приветствовала расследование работы комитета по этике.

Самый большой вопрос заключается в том, как Банк может остановить коррупцию, если она возможна?

Экономисты говорили, что такие отчеты - Всемирный банк и другие - были уязвимыми, но уже давно были полезными для манипуляций.

Они сказали, что некоторые правительства, особенно в развивающихся странах, которые хотят показать прогресс и привлечь инвестиции, могут быть одержимы своим положением в отчетах, которые оценивают все, от легкости уплаты налогов до юридических прав.

Объединенные Арабские Эмираты, 6-е место в последнем отчёте 2020 года, были нацелены на то, чтобы занять лидирующее положение в 2021 году, в то время как Россия поднялась до 30-го в 2020 году с печальной 120-й в 2011 году. Владимир Путин поставил перед страной вызов тому, чтобы к концу последнего десятилетия он вломился в 20 топ.

Когда его попросили прокомментировать падение рейтингов во Всемирном банке, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал в пятницу : Задача улучшения делового климата не связана с какими-либо рейтингами. Предыдущие подсчеты Всемирного Банка, однако, показывают, что потоки прямых иностранных инвестиций были выше для стран, в которых дела обстоят лучше в своих отчетах.

Ричард Робертсон, главный экономист в журнале Respons Capital, сказал, что легкость ведения бизнеса теряет доверие на протяжении многих лет. Некоторые страны нанимают инвестиционные фирмы, в том числе его собственных иностранных лидеров, и даже бывших руководителей правительства, чтобы посоветовать им, как улучшить свой рейтинг.

По его словам, имели место обширные расхождения между рейтингом коррупции в некоторых странах и легкостью проведения оценки бизнеса, что подразумевает, что это было просто улучшение номинальной стоимости, чем улучшение основополагающих экономических изменений.

Будучи экономистом, однако, было бы искренне жаль, если мы потеряем доступ к основным данным. Например, действительно интересно знать, что на обработку налогов у компании в Аргентине требуется 900 часов, в то время как на обработку документов где-нибудь еще, сказал Робертсон, требуется 70 часов.

Инвестиционный менеджер, ориентированный на развивающиеся рынки Густаво Медейрос, нанял третьего поставщика данных, который использовал полученные данные как один из своих источников, но в конечном счете полагается на собственные исследования инвестиционных решений, сказал заместитель руководителя инвестиционной фирмы Ashmore Group.

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