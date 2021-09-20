Инвесторы призывают компании раскрывать финансовые риски изменения климата

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ЛОНДОН – Инвесторы, управляющие более чем 285 триллионами долларов, призвали правительства заставить компании и аудиторы представлять финансовые счета, соответствующие глобальному целевому глобальному уровню нулевых выбросов, - письмо, которое видел Рейтер.

В письме британскому климатическому цару Алок Шарме перед очередным раундом переговоров по глобальному климату в ноябре в Глазго группа заявила, что это критически важно для разъяснения финансовых последствий изменения климата и поощрения инвестиций соответственно.

Правительства должны уполномочить компании объявить о финансовых последствиях чистого нулевого пути и ревизоров, чтобы прояснить, где компании не сделали этого, - сказала группа инвесторов в письме от 14 сентября.

Это следует из недавнего исследования, проведённого компанией Carbon Accesser и проектом по учету климата, выяснилось, что более 106 крупнейших в мире источников выбросов не смогли раскрыть всех рисков в своих раскрытых данных за 2020 год, при этом 161 оценка показала отсутствие доказательств того, что риск был оценен.

Большинство компаний продолжают использовать предположения, которые предполагают или не предполагают декарбонизацию, и, следовательно, сообщают юридические результаты, основанные на том, что правительства не выполняют свои объявленные обязательства, и, в некоторых случаях, административные цели, как говорится в письме.

Офис Шармы сразу не ответил на запрос о представлении комментариев.

Новая климатическая конференция, получившая название COP 26, рассматривается как самое важное, поскольку правительства первоначально достигли соглашения в Париже, чтобы ограничить глобальное потепление в 2015-2015 гг., и всем сторонам теперь предлагается ускорить свои усилия https ‘ www.reuters.org /. UK Securitive Watch Dog уже предупредил компании и аудиторы о лучшей работе, в то время как Global Accounting Standards и Assessing Standards подтвердили необходимость оценить материальные риски, которые могут включать климатические риски.

Несмотря на то, что в сентябре инвесторы, представляющие $ 100 трлн в активах, вызвали на счета в Париже, бездействие со стороны компаний и контролеров означало необходимость правительственных действий, по словам группы инвесторов.

Если мы решим дождаться, пока компании отреагируют на давление инвесторов, потребуется годы, чтобы предоставить цифры, необходимые для инвестиций, таким образом, чтобы они соответствовали целям Парижа, как говорится в письме инвесторов.

В число сторон, подписавших письмо, входят орган, представляющий шведскую пенсионную схему AP-2, и инвесторы, включая Sarasin Partners, которые координировали письмо и сопровождающий позиционный документ, а также Candriam и Федеративные Гермсы.

По словам группы инвесторов, для таких стран, как Британия, которая сделала получение чистого нулевого уровня выбросов юридическим обязательством, изменение закона, касающегося бухгалтерского учета и аудита, полностью соответствовало бы другим правительственным усилиям.

Ставки высоки. Такие компании, как BP, раздуты, списали миллиарды долларов в прошлом году после того, как они снизили долгосрочные предположения о ценах на нефть. Без должного учета, деньги, необходимые для финансирования перехода к низкоуглеродной экономике, могут оказаться в неправильном месте.

По словам группы инвесторов, счета, которые взимают налоги на материальный климат, влияют на ошибки руководителей, акционеров и кредиторов и сокращают капитал.