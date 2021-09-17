Инвесторы надеются нажиться на ставках на дружелюбие ФРС
Блумберг - На этой неделе участники рынка получили наличные деньги от крупнейшего за более чем год выхода и накопили акции на ставки, что, согласно Bank of America Coorporation, Федеральная резервная система останется дружественной для инвесторов.
Фонды денежного рынка были оттоком примерно в 68 миллиардов долларов в неделю по среду, самое большое с июля 2020 года, как сказал Бофа в записке со ссылкой на EPFR Global Data. По словам Майкла Хартнетта, реальное распределение денег со стороны стратегов BofA по мере того, как угроза перераспределения налогов откажется, а ФРС ожидает, что она останется дружелюбной, как и Уолл-стрит.
КОЛУМБИЯ : Менеджерам фондовых фондов некуда идти, BofA Finds?
На следующей неделе ФРС, скорее всего, объявит на своем регулярном собрании, что она движется к сокращению ежемесячных покупок активов и делает официальное объявление в ноябре, но все равно будет удерживать процентные ставки около нуля до 2022 года, согласно опросу экономистов в Блумберге. Инвесторы также следят за налоговым планом Дональда Трампа, так как умеренные демократы отказываются от недавних усилий по борьбе с активами богатых людей.
Семимесячный бум акций в сентябре ошибся из-за опасений по поводу отката монетарных стимулов, инфляционных рисков и жесткого регулирования в Китае. Некоторые крупные менеджеры фондов по-прежнему инвестируют в акции, поскольку инвесторы продолжают на них насмехаться и ссылаются на отсутствие инвестиционных альтернатив.
По данным BofA, притоки акций были осуществлены американскими фондовыми фондами, а их стоимость увеличилась примерно на 7800 миллиардов. Большие ограничения в США показали их наибольший приток рекордного количества, а промышленные акции были любимцами среди секторов? Золотые фонды привлекли 3.7 миллионов, это самая большая сумма за шесть недель.