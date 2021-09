Зарубежка

« Invesko Fubd. » ведёт переговоры о слиянии с бизнесом управления активами « State Street Corporation », о чем говорили люди, знакомые с этим вопросом.

Сделка не неизбежна, и, по словам людей, дискуссии могут не привести к соглашению. Не ясно, как будут выглядеть условия потенциальной сделки, но это, вероятно, будет один из крупнейших предприятий в новейшей памяти, учитывая, что единица управления активами State Street управляет почти $ 4,500 триллионами активов.

State Street является одним из крупнейших страховых банков, предоставляющих бухгалтерские услуги другим финансовым менеджерам.

Собственная инвестиционная единица фирмы State Street Global Suppers, по-прежнему является ведущим продавецом фондов обмена валют, недорогой инвестиционной структуры, которую начала фирма.

Его стоимость составляет около 1,1 миллиарда, по сравнению с 3,2 миллиардами на State Street.

Цены акций State Street поднялись более чем на 1,1 % за последние три квартала.

Аппетит инвесторов к дешевым фондам уменьшил прибыль во всей отрасли управления активами. В то время как скачок фондового рынка помог замаскировать некоторые из этих проблем, фирмы продолжают испытывать давление сократить расходы и снизить плату за управление инвестициями, что может быть достигнуто за счет объединения сил. Многие управляющие активами, как малые, так и большие, рассматривают, где они находятся в инвестиционном мире, меняемом технологиями, и рассматривают сделки с соперниками.

Консолидация в этой отрасли резко выросла за последние годы, и как Invesko, так и State Street были активными трейдерами. « Invesko » распустил несколько других управляющих активами в этой сфере, в том числе OppenheumerFund Inc. и GuggenHam Partners, ETFs, бизнес-услуги. Charc River Systems Inc. расширяет свое подразделение по обслуживанию активов, добавив фирму Financial-Data Street. Ранее в этом месяце Бостонский банк согласился приобрести инвестиционную единицу Brown Brothers Harriman Co. за 3,3,5 миллиарда долларов наличными.

Goldman Sachs Group Inc. нанял State Street, чтобы проанализировать свои бухгалтерские опционы, « Журнал » сообщил в декабре.

По мере того, как фирма взвешивала все эти варианты, руководители State Street решали, что нужно для того, чтобы стать более крупным, чтобы оставаться конкурентоспособным. Они решили, что слияние бизнеса управления активами с соперником было лучшим путём вперёд, как сообщалось в журнале. State Street Street связалась с несколькими потенциальными партнерами, включая UBS Group AG.

План UBS был составлен с State Street, и оба банка работали над соединением своих инвестиционных предприятий. В прошлом году, соглашение казалось вероятным. State Street Street и UBS даже думали о ролях некоторых из высших руководителей предприятия и рассматривали имена нового самостоятельного менеджера, как сообщалось в « Журнале ». Между тем, Janus Henderson Group, PLC, был крупным акционером компании Invesko и другой компании по управлению активами Tian Fund Management LP прошлой осенью. Активист Нью-Йорка хотел подтолкнуть компании к росту посредством заключения сделок, чтобы лучше конкурировать с крупнейшими в мире управляющими активами, такими как BlackRock Inc.

Примерно месяц спустя Триан заключил соглашение об урегулировании с Invesko, включая места в совете директоров для двух его основателей – Нельсона Пелца и Эд Гардена. По словам Триана, « FactSet » владеет долей в менеджере по управлению активами на сумму более 8 %.

Она также имела историю с State Street : в 2010 году Триан занял должность в компании, после того как заметил, что она плохо торгует после финансового кризиса, согласно сайте Триана. Есть много изменений, когда Триан призвал State Street улучшить свои окраины. Триан продал эту должность в 2013 году после того, как производительность компании улучшилась.