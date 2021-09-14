Интуиция для покупки фирм по разработке программного обеспечения на базе Atlanta, Mailchimp
Соглашение, которое, как ожидается, будет закрыто ко второму кварталу 2022 года, будет финансироваться за счет наличных средств и нового долга в размере от 4,5 млрд до 5,0 млрд. долл., как сказал Интуит.
Сделка с Intuit Mailchimp, которая управляет маркетинговой платформой для малого и среднего бизнеса, поможет Атланте расширить свою товарную базу для предпринимателей.
Другие продукты Intuit включают TurboTax, программное обеспечение, которое помогает американцам подавать декларации о подоходном налоге, и QuickBooks, облачное приложение, которое помогает малому бизнесу управлять платежами.
Сделка, которая, как ожидается, прибавит к скорректированным доходам Интуи за полный финансовый 2022 год, также будет достигнута, так как она будет выгодна из-за восстановления малых предприятий после их спада, вызванного пандемией.
Компания прогнозируется на 2022 финансовый год относительно уровня прибыли и доходов выше прогнозируемого уровня.