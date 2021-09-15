Инфляция в США вызывает сомнения по поводу стимулирования ФРС на следующей неделе

Зарубежка

15 сентября 1997 года, в среду, после того как инфляция в США была выше, чем ожидалось, доллар погрузился в большие диапазоны по отношению к недавним сверстникам, вызвал сомнения относительно ужесточения стимулов Федеральной резервной системы в следующем году. Индекс доллара составил 92,632, что немного изменилось со вторника, когда он упал после инфляционных данных только для того, чтобы восстановить спрос на гавань, поскольку акции потеряли на Уолл-стрит. Индекс за последнюю неделю составил от 92,3 до 92,9, поскольку несколько чиновников ФРС предположили, что Центральный банк США мог бы сократить покупку долговых ценных бумаг к концу года, даже после того, как в начале месяца он был намного жёстче, чем ожидалось, Несмотря на то, что волатильная инфляция всегда оказывала давление на политиков, ночные данные показали, что индекс потребительских цен США, исключая неустойчивые продукты питания и энергетические компоненты, вырос всего на 0,1 % в прошлом месяце. На следующей неделе ФРС проведет двухдневное совещание по денежно-кредитной политике, на котором инвесторы захотят узнать, будет сделано объявление или нет. Трампинг имеет тенденцию приносить пользу доллару, поскольку он предполагает, что ФРС на один шаг ближе к более жесткой денежно-кредитной политике. Это также означает, что Центральный Банк будет покупать меньше долговых активов, фактически снижая количество долларов в обращении. Более мягкий печатный документ смягчает опасения по поводу неизбежного ускорения цен и должен отменить любое длительное давление на ФРС, чтобы тот задержался в сентябре, Родриго Катрил, старший валютный стратег Национального австралийского банка, написал в записке клиента. Но декабрьский министер в этом году по-прежнему выглядит хорошей ставкой на то, что ноябрь или декабрь выглядят более вероятным сейчас. Несмотря на это, NAB предсказывает, что фокус глобального роста смещается от Соединенных Штатов, подталкивая валюту к доллару 23 доллара США против евро в конце года. Один евро купил $ 1.1808 в среду, в основном на плоском месте с предыдущей сессии. Главный экономист Филип Лэйн говорит на веб-инаре МВФС позже в тот же день. Доллар немного упал до 100 955 иен, оставаясь ближе к центру торгового диапазона за последние два месяца. Однако, американская валюта была выше, чем у ее антиподианских конкурентов, добавив 0,1 % - 0,7316 для Ausie и примерно такую же маржу до 0,7088 в новозеландских киви. Банк Содружества Австралии более оптимистично относится к перспективам доллара, предсказывая, что повышение стоимости занятости удержит потребительские цены в Соединенных Штатах. В отчете выше целевого уровня инфляция будет более устойчивой, чем ожидает FOMC, писал Кэрол Конг, стратег в CBA, в отчете. Подразумевается, что FOMC, скорее всего, придется поднять ставку фонда больше, чем ожидают рынки в настоящее время, что могло бы поддержать $ вниз по пути