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РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Инфляция в Британии растет до 9 - юаней, но ниже пикового уровня за несколько недель

Электрон Сыроежкин
15 сентября, 2021 11:50
2 мин
Электрон Сыроежкин
15 сентября, 2021 11:50
2 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

ЛОНДОН, 15 сентября Рейтер : Стерлинг подскочил в среду, но не достиг пикового уровня за несколько недель, который отмечался накануне после того, как данные показали, что инфляция в Британии достигла более чем девятилетнего максимума в прошлом месяце, что подпитывало ожидания того, что Банк Англии может раньше повысить ставки.

Цены на потребительские товары в Великобритании выросли в прошлом месяце на 3,2 % в годовом исчислении, что является самым большим ежемесячным увеличением годовых ставок, по крайней мере за 24 года, в основном благодаря единовременному росту, отражающему схему « Еда для помощи », которая в прошлом году привела к снижению цен на ресторанное питание.

Банк Англии ожидает, что инфляция увеличится в этом году и достигнет пика в 4 %. Сильная оценка инфляции может укрепить ожидания того, что Банк Англии, скорее всего, будет ужесточать денежно-кредитную политику быстрее, чем Европейский центральный банк или Федеральная резервная система США в той или иной форме?

С ростом инфляции и ростом зарплат Банк, скорее всего, станет одним из первых крупных центральных банков, поднявшихся в следующем году, сказал Хью Гимбер, глобальный рыночный стратег в J.P. Morgan Asset Management.

Опрос, проведенный Reuters, показал, что инвесторы полагают, что Банк Англии повысит стоимость заимствований к концу 2022 года.

Тем не менее, последние цифры показали, что такое ожидание ожидается в середине 2022 года, сказал Стюарт Коул, главный макроэкономист компании « Эквити Капитал ». Это объясняет ту поддержку, которую сейчас получает Банк Англии, даже принимая во внимание схему « Покупай для помощи », лежащее в основе давление остается сильным, поскольку инфляция значительно превышает 2 % по целевому уровню спроса Банка Англии, как сказал Коул.

Стерлинг вырос на 0825 0,2 % по отношению к доллару на 1,3831 фунта стерлингов ; он достиг 5-недельного максимума в $ 1,39. 13 долларов стерлингов по отношению к доллару во вторник.

В евро, фунта стерлингов выросла на 0,1 % до 85,42 пенса, по сравнению с предыдущим рекордом в 3 недели.

На этой неделе Стерлинг получил поддержку от данных рынка труда, которые показывают, что общее число работников, занятых на платёжных работах в Британии, достигло предпандемического уровня.

Он увеличил свой рост после падения доллара, по данным во вторник, что базовые потребительские цены в США в августе выросли самыми медленными темпами за шесть месяцев.

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