Индия заявляет, что двусторонние отношения будут развиваться только тогда, когда обе страны выведут свои войска

Зарубежка

Министр иностранных дел Нью-Дели Антони Блинкен и Индийский Сеч. 28 июля 2021 года в Нью-Дели, Индия, государственная конференция Jawaharlal Nhru Bhawan JNB провела совместную пресс-конференцию. КОЛУТЕРЫ Джонатан Эрнст

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября Рейтер - Индия заявила Китаю, что ее двусторонние отношения будут развиваться только тогда, когда обе страны отведут свои войска от смертельной конфронтации на спорной гималайской границе, - сказал индийский министр иностранных дел.

Subraham Jaishancar обсуждал возможность выхода обеих сторон из своего низкого положения, когда он встретился со своим китайским коллегой Ван И во время региональной конференции в Душанбе в четверг.

Размежевание обсуждалось в пограничной зоне. В Twitter Джайшанкар подчеркнул, что прогресс в этом отношении необходим для восстановления мира и спокойствия, который является основой для развития двусторонних связей.

Тысячи индийских и китайских солдат были заперты в Пакистане с прошлого года, когда на протяжении десятилетий вспыхнула напряженность пограничного спора.

В июне прошлого года напряженность вспыхнула из-за двух драок, приведших к смерти с обеих сторон, первая из которых была между ними за последние десятилетия.

После нескольких раундов переговоров между их командирами их войска отошли назад на некоторые части границы, в том числе на озеро Пангун Цо, поле битвы вблизи места прошлогодних столкновений.

Однако войска, поддерживаемые артиллерией, по-прежнему выкопаны в непосредственной близости друг от друга в других секторах.

В 1962 году азиатские гиганты начали войну за свою границу и так и не решили этот спор. Тем не менее, в последние годы торговые связи процветали.

Он сказал, что также обсуждал последние глобальные события с Ван. Он не рассказал подробностей.

Индо-Китайские отношения были источником напряженности, хотя тесные военные связи Джайшанкара с радикальной Пакистанской Индией являются источником напряженности.

Также важно, чтобы Китай не рассматривал свои отношения с Индией через призму третьей страны, сказал он.

Два высокопоставленных чиновника находятся в Шанхайской организации сотрудничества для встречи в Душанбе. Нарендра Моди и президент Си Цзиньпин должны выступить на собрании через видеокамеру позже в пятницу.