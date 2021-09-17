Индия передала 22,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca в день рождения PM

Зарубежка

В пятницу после обеда в Индии администрация Индии предоставляет более 22,6 млн доз.

Новый однодневный рекорд в три раза больше, чем в предыдущем месяце того же месяца.

Поставка снимка AstraZenca, который достиг 200 млн, действительно, в сентябре, в предложении снимков, которые в сентябре подскочат до 200 млн.

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября Рейтер - Индия дала рекордную 22.6 миллионов прививок в четверг, что в три раза превышает среднестатистическое число в течение минувшего месяца, когда некоторые штаты организовали специальные кампании по вакцинации на день рождения премьер-министра Нарендры Моди.

Министр здравоохранения назвал веху вакцинации подарком Моди на день рождения, которому исполнилось 71 год и который был сильно критикован за резкое увеличение числа инфекций и смертей в Индии в апреле и мае.

Каждый индийский гражданин гордился бы сегодняшними рекордными цифрами вакцинации, как сказал Нарендра Моди в Twitter. Как мы можем предотвратить COVID-19? Предыдущий пик прививки Индии – 14,1 миллиона – был достигнут 31 августа, и в среднем за последние 30 дней он достиг 7 миллионов доз в день.

За последние несколько недель иммунизация выросла благодаря быстрому увеличению производства астрацененской снимки, произведенной Институтом суму в Индии ( SII ), крупнейшим в мире производителем вакцин.

Если SIV сможет обеспечить 200 миллионов доз индийской программы иммунизации в этом месяце, их общее количество будет больше, чем текущий уровень 700 миллионов в мае 2017 года, правительственный источник, который не был назван.

Кроме того, Cadila Health Care будет поставлять 35 миллионов доз Covaxin в этом месяце, в то время как Bharat Biotech присоединится к кампании по прививке в марте, продав 10 миллионов доз своей вакцины ДНК COVID-19.

По словам источника, вакцинация индийцев оставалась приоритетом на данный момент, хотя страна, в конечном счете, станет основным поставщиком доступных снимков для всего мира. Индия, остановившая экспорт вакцины COVID-19 в апреле, имеет возможность производить более 2 млрд доз в год.

Страна с населением 1,35 миллиарда человек ввела более 792 миллионов доз, больше всего после Китая.

Индия дала как минимум одну дозу более чем 62 % из своих 944 миллионов взрослых и две дозы более чем 21 % с целью дать как минимум одну дозу почти всем взрослым в первой половине следующего месяца.

В стране зарегистрировано более 33,38 миллионов случаев коронавируса и 4444 148 смертей.