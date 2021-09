Индия ищет оценку в $ 109 млрд для страховщика LIC

Зарубежка

Блумберг - Индия стремится к тому, чтобы стоимость страхования жизни, поддерживаемого государством, составляла от 8 трлн рупий до 109 млрд. рупий.

Правительство рассматривает возможность продажи 5-10 % доли в компании, которая может увеличиться от 400 миллиардов рупий до 1 триллиона рупий, по словам людей, которые знали об этом и просили не быть идентифицированными как частные.

По словам людей, потенциальная оценка основывается на предварительных переговорах и изменится после дальнейших обсуждений, должной осмотрительности и официального отчета по оценке. В период комментариев пресс-секретарь министра финансов отказался давать комментарии. LIC не ответила сразу на запрос по электронной почте.

Правительство премьер-министра Нарендра Моди продвигается вперёд с ЛИК IPO, чтобы помочь решить проблему бюджетного дефицита, поскольку оно стремится к росту 1,75 триллиона рупий посредством дивестирования к марту. Продажа LIC является ключом к достижению этой цели правительством. Индия также может позволить сильным иностранным прямым инвестициям в страховку гарантировать сильный и диверсифицированный спрос среди инвесторов.

Продажа могла бы стать матерью всех IPO и инвестиций в Индии до сих пор, сказал Джиоти Рой, заместитель президента в Анжеле Брокинге. Несмотря на то, что есть аппетит, продажа, скорее всего, состоится в конце финансового года, а это означает, что это может в какой-то степени истощить ликвидность и оказать влияние на вторичный рынок, сказал он.

На прошлой неделе банкиры встретились с правительством и чиновниками ЛИК, чтобы официально начать процесс продажи бумаги. Список планируется занести в январе-марте следующего года, как сообщил ранее Блумберг.

Правительство выбрало 10 банков, в том числе Goldman Sachs Group Inc. JPMorgan Chase Co. и Kotak Mahindra Bank Ltd., для исполнения IPO. IFR сообщил об оценке ранее в среду.