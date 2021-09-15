Индия инвестирует 260 млрд. тонн в электромобили

Зарубежка

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября Reuters - Кабинет министров Индии одобрил программу стимулирования автомобильной промышленности, направленную на увеличение производства автомобилей с электро- и водородным топливом и содействие производству беспилотных летательных аппаратов.

Правительство предоставит около 260 миллиардов рупий ( около $ 3,5 млрд ) в качестве стимулов для автомобильных компаний и производителей беспилотных летательных аппаратов в течение пятилетнего периода, анураг Thakur Minister of Information and B

Схема стимулов предназначена для того, чтобы помочь Индии стать глобальным игроком в автомобильном секторе, сказал Тхакур.

Ожидается, что эта схема поможет привлечь новые инвестиции в размере около 425 миллиардов рупий в автомобильный сектор и 50 миллиардов рупий в сектор беспилотных летательных аппаратов, как заявило правительство в заявлении.

Стимул будет варьироваться от 8 % до 18 % от продажной стоимости транспортных средств или компонентов и будет предоставляться компаниям при определенных условиях, таких как минимальные инвестиции в течение пяти лет и 10 % рост продаж каждый год.

Например, машиностроителям придётся инвестировать в течение этого периода 20 миллиардов рупий, а компаниям, производящим автозапчасти, придётся инвестировать 2,5 миллиарда рупий, как сказал правительство.

Первоначальный план заключался в том, чтобы потратить 8 миллиардов долларов на стимулирование производителей автозапчастей, главным образом для производства бензиновых автомобилей и их компонентов для продажи и экспорта внутри страны, с некоторыми дополнительными выгодами для экологически чистых транспортных средств на топливе ЭМ, однако, основное внимание было уделено пересмотру на www : reut.rs 31 ixP 9, чтобы стимулировать экологически чистых производителей автомобилей, поскольку Tesla Inc готовится к въезду в Индию.

Производители автозапчастей получат стимулы для производства компонентов для экологически чистых автомобилей, а также инвестиции в передовые технологии, такие как датчики и радары, используемые в подключенных автомобилях, автоматическая трансмиссия, круизный контроль и другие электроники.

Санджай Капур, президент Индийской ассоциации производителей автомобильных деталей, заявил, что в условиях, когда мировая экономика не подвергнет себя риску свои цепочки поставок, эта схема поможет превратить страну в привлекательный альтернативный источник высококлассных автокомпонентов, Индия считает, что экологически чистые автотехнологии являются центральным элементом ее стратегии по снижению зависимости от нефти и сокращению изнурительного загрязнения воздуха в ее крупных городах, одновременно выполняя свои обязательства по выбросам в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Внутреннюю автопроизводитель Tata Motors является крупнейшим продавцом электрических автомобилей в Индии, соперник Mahindra Mahindra и производитель мотоциклов TVS Мотор ужесточает свои электрические планы. Самый большой автопроизводитель Индии Марути Сузуки не планирует запускать ЭМ в ближайшем будущем.

Гириш Ваг, исполнительный директор Tata Motors, в заявлении заявил, что эта схема поможет ускорить прогресс страны в направлении зеленой мобильности и поможет привлечь иностранные инвестиции.