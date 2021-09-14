Инди поднимает 1 доллар. 84 B от продажи долларовых облигаций США

Зарубежка

По данным IFR, компания JAKARTA Reuters - Индонезия собрала 1,84 миллиарда долларов от продажи облигаций, часть выручки от которых будет использована для финансирования выкупа неоплаченных долларовых облигаций в первом таком предложении страны.

Страна Юго-Восточной Азии продала новые 10 - годичные и новые 40-летние облигации в долларах США с деньгами на финансирование тендера на восемь существующих облигаций, которые должны были быть представлены в период с 2022 по 2026 годы, Refinitiv News Services IFR сообщил во вторник.

Правительство заявило, что оно хочет купить часть непогашенных облигаций на сумму до $ 1,25 млрд в кредите, который действует до пятницы.

Предложение выкупа является первым для Индонезии, согласно Мандири Секуритасу, аналитику с фиксированным доходом для Handy Yunianto, который заявил, что это была попытка сократить свои долги, чтобы уменьшить риски рефинансирования с краткосрочными облигациями, которые блокируют сейчас относительно низкую доходность. Чем дольше денежные векселя приносили доход в 2,18 %, тем дольше купюры приносили доход в 3,28 %.

Юньянто сообщил, что цены на тендерное предложение были относительны в соответствии с рыночными ценами, добавив, что стратегия может быть увязана с ожиданиями более жесткой глобальной ликвидности и более высоких процентных ставок, когда Федеральная резервная система США начнет сворачивать свою программу выкупа активов в эпоху пандемии.

Правительство также собрало 500 миллионов евро 590,7 миллионов долларов на свою девичью продажу облигаций, деноминированных в евро, специально предназначенных для финансирования своих усилий по достижению целей устойчивого развития, сообщил IFR. В облигациях ЦУР, которые должны были быть получены через 12 лет, доходность составила 1,351 %.

Министр задолженности сразу же не ответил на запрос о представлении комментариев.

Бюджетный дефицит Индонезии значительно увеличился с прошлого года из-за резкого увеличения расходов на борьбу с последствиями пандемии COVID 19. Его центральный банк покупает облигации непосредственно у правительства, чтобы помочь ограничить повышение процентных ставок на долгие годы.