Индекс потребительских цен в США растет всего на 0. 1 % в июле
Несколько чиновников ФРС предположили, что центральный банк США мог бы сократить покупку денежных купюр к концу года. Министерство труда сообщает, что его индекс потребительских цен, за исключением неустойчивых компонентов продовольствия и энергии, вырос всего на 0,1 % в прошлом месяце. Это был самый маленький прирост с февраля и последовал за ростом на 0,3 % в июле. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 4,0 % через год после 4,3 % в июле. Ни один ИПЦ не имел действительно большого количества, тот факт, что они пришли чуть ниже ожиданий, дает ФРС возможность проиграть любое объявление о включении с сентября по ноябрь, сказал Томас Хейс, управляющий членом в Great Hill Capital LLC в Нью-Йорке. Числа инфляции подтвердили, что ФРС может оттолкнуть его немного больше, потому что были опасения, если инфляционные показатели пойдут очень жарко, тогда рука ФРС может быть вынуждена двигаться раньше, чем позже, несмотря на то, что в последнее время показатели безработицы слабы, добавил он. После данных индекс доллара упал на 0,2 % до 92.432, что еще больше повернуло вспять с максимума в две недели в понедельник. Евро вырос на 0,2 % по отношению к доллару до 1,1827 доллара. Доллар упал по отношению к швейцарскому франку, торгуя 0,3 % до 0,92 франков.