Зарубежка

Элон Маск, основатель SpaceX, пожертвовал 500 миллионов долларов в исследовательский центр Святой Иудии, чтобы помочь ему превзойти поставленную целью по сбору средств на сумму в 20000 миллионов долларов, предложенную

Миллиардер написал в твиттере свои обещания спустя несколько часов после того, как космический полёт завершил свою трехдневную миссию, успешно спрыгнув в Атлантический океан у Флориды в субботу вечером.

Посчитайте мне $ 50000 M, он написал в отправке.

Миллиардер технопредприниматель Джаред Айзекман, который купил полёт с SpaceX и объявил, что миссия будет собирать средства для Сент-Иуда, пожертвовал на это $ 100 миллионов.

С помощью вклада Маска и 6800 миллионов долларов частных пожертвований, собранных государством, было собрано 210 миллионов долларов на исследования рака детей.

Хейли Арцено, полётный офицер и врач из Сент-Иуда, сказала, что клятва Маска вызывает у меня слёзы. Спасибо, Элономск, что сделал это щедрое пожертвование на 200 миллионов долларов, которые мы потрат Она сказала об этом в Twitter. Миссия « Вдохновление 4 » была запущена в Космическом центре Кеннеди во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9 в прошлую среду.

Экипаж оставался на орбите в течение трех дней и достигал высоты 367 миль.

Миссия ознаменовала первый полет на орбиту со всем гражданским экипажом.