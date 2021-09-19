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Зарубежка
ИГИЛ берет на себя ответственность за серию взрывов бомб в Афганистане
19 сентября, 2021 20:45
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Русская планета
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Информационное агентство Исламского государства Амаак - Афганистан взяло на себя ответственность за серию бомбовых нападений в городе Джелалабад в восточном Ираке, а на его Telegram, - сказал информационное агентство Группы Каиру в пятницу
По словам боевой группы, более 35 боевиков были ранены в результате ряда взрывов, имевших место в субботу и воскресенье,
Не было никаких незамедлительных комментариев от Талибана о количестве погибших.
В субботу источники сообщили Рейтеру, что, по крайней мере, три человека были ранены и около 20 погибли во время взрывов бомб в столице провинции Нанджархар Джалабад. По словам источников, они цитируют подробности из больниц и очевидцев.
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