Honda продаст 70000 электромобилей в 2024 году

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ВАШИНГТОН-Рейтерс - Американское подразделение Honda Motor Co заявило в понедельник, что оно нацелилось на предварительные ежегодные продажи 70,000 долларов за свой ожидаемый электрический спортивный автомобиль Пролога, когда он пойдёт на рынок в 2024 году.

Это происходит в то время, когда президент Джо Байден подписал указ в прошлом месяце, в котором была поставлена цель сделать половину всех новых пассажирских транспортных средств в 2030 году без выброса автомобилей.

" Honda Prologo " ( General Motors Co ) " ( General Motors Co ) и построена на платформе электромобилей компании " Ultium ) ", литературной платформе и системе батарей. Honda и GM также разрабатывают электрический электромобиль Acura SUV.

ГМ будет строить Пролог и Acura SUV - оба из которых находятся в продаже в 2024 году, но Honda не раскрыла, на каком заводе делать транспортные средства, или названия или цели по объему для Akura.

После недавно разработанных моделей ГМО Honda введет серию электрических автомобилей со встроенными гибридами под руководством Honda e-Architecture 2030 , инновационной платформы ЭМ во главе с Honda, и будет собирать электрические автомобили на заводах Honda в Северной Америке.

Дэйв Гарднер, исполнительный вице-президент Национальной компании American Honda Motor Co, в своем заявлении заявил, что Honda будет первоначально сосредотачивать свои национальные продажи на Калифорнии и других штатах, таких как Техас и Флорида.

Он сказал, что Хонда хочет добавить гибридные системы в больше моделей Honda.

По словам Гарднера, наша стратегия сосредоточена на внедрении более высокого процентного процента гибридов в основных транспортных средствах в краткосрочной перспективе, прилагая при этом энергичные усилия по достижению большего объема, что приведет к созданию нашего « Хонды Пролог ».