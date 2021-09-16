HelloFresh нанимает 1000 технических сотрудников в Германии, США и Канаде
Компания Reuters - Производственная компания HelloFresh потратит около 50 миллионов евро, чтобы нанять 1000 новых сотрудников в Германии, Соединенных Штатах, Канаде и Австралии в течение следующих 12 месяцев, как заявила компания в четверг.
Компания и ее соперник из США, Blue Apron, вместе с компаниями по доставке продуктов питания Gero и Just Eat Takeway, должны были выиграть блокировку, поскольку обуздания пандемии привели к тому, что больше людей заказывали продукты питания онлайн.
Запланированное расширение, в котором говорится, что компания синих чипов удвоит свою технологическую команду, происходит в то время, когда фирмы во всем мире сталкиваются с нехваткой рабочей силы по мере того, как экономики выходят из ограничений, длившихся месяцы.
Доминик Рихтер, который десять лет назад основал HelloFresh вместе с Томасом Гриселем и Джессикой Нильссон, признал в своем электронном письме Рейтеру, что рынок труда сейчас очень конкурентоспособн, особенно для техно-качественных ролей.
Мы постоянно сравниваем компенсацию и постоянно пересматриваем нашу способность гарантировать, что мы предлагаем очень конкурентоспособные пакеты компенсаций, он сказал, не раскрывая, сколько компания планирует заплатить новым сотрудникам по сравнению с уровнями, существовавшими до COVID.