HBO Max будет запускать 13,99 долларов в месяц по мере усиления конкуренции
Это меньше, чем число членов « Премьер-Био » в 8,99 долларов США в месяц плюс налоги. Как правило, цена HBO Макса составляет 13,3.99 в месяц.
Медиакомпании инвестируют значительные средства в разработку контента и международную экспансию, поскольку пандемия COVID-19 нагревает конкуренцию между серебряными службами.
HBO Masc, дом « Succorsion », получившего Эмми, - драма о дисфункциональной семье, которая управляет медиа-империей, была объявлена в начале этого месяца о том, что услуга будет доступна в шести дополнительных странах 26 октября и 14 европейских территорий в следующем году.
АТЭТ также готовится заключить соглашение, которое соединит его медиа-контент с Discovery и сфокусирует свое основное внимание на бизнесе поставщиков телефонных и интернет-сервисов.