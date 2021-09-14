Гвинея начинает переговоры с религиозными, религиозными бизнес-лидерами

Зарубежка

Рейтер - Новые губернаторы Гвинеи начали консультации с политическими, религиозными и деловыми лидерами во вторник, что, по их словам, приведет к формированию переходного правительства после переворота, во время которого президент Альфа Конде ушел в отставку ( сегодня ).

В кратком обращении, лидер государственного переворота полковник Мамади Думбуя, отставной командующий спецназом и бывшим иностранным легионером, призвал участников не повторять ошибки прошлого при создании новой системы управления.

Думбуя и другие солдаты, стоящие за переворотом, заявили, что они сняли Конде из-за опасений по поводу бедности и коррупции. Конд прослужил третий срок у власти после того, как изменил Конституцию, чтобы предоставить ей власть.

Лидеры государственного переворота заявляют, что недельный диалог, который начался во вторник с встречи с главами основных политических партий, заложит основу для обещанного правительства национального единства и приведет страну с 13,5 миллионами человек обратно к конституционному порядку.

Их захват власти был широко осужден союзниками Гвинеи и региональными организациями. Экономическое сообщество западноафриканских государств ( ЭКОВАС ) демобилизовало Гвинею из своих директивных органов и призвало к короткому гражданскому переходу.

Это также третий государственный переворот в Западной и Центральной Африке с апреля, усиливающий беспокойство по поводу регресса в сторону военного правления в регионе, богатом ресурсами, но многие из его жителей живут в бедности.

Ожидается, что переговоры определят продолжительность переходного периода, какие политические и институциональные реформы необходимы до выборов, и кто будет руководить этим переходом.

Мы вернемся к нашему персоналу и альянсам, чтобы попытаться сформулировать наше видение в письменной форме, наши предложения, которые мы передадим новым властям, заявил после сессии официальный оппозиционный лидер Селлоу Далин Диалло.

Как бы ни был запятнан хаотичный и переполненный регистрационный процесс, который занял большую часть выделенного времени для обсуждения, сказал журналист Рейтер. Вторник, встреча с религиозными лидерами, последует за аналогичной встречей с региональными представителями правительства и политическими организациями.

Будучи организацией гражданского общества, бизнес-лидеры, дипломатические миссии, руководители горнодобывающих компаний и правительственные служащие также планируют встречаться с хунтой на протяжении всей недели.

Гвинея является основным производителем боксита, и переворот вызвал беспокойство по поводу поставок.