Зарубежка

NRT Bus является одним из крупнейших поставщиков школьного автобусного транспорта в штате Массачусетс. Джон Маккарти, его главный исполнительный директор, сказал Yahoo Financial, что его рабочая сила упала до начала учебного года. По словам Маккарти, в этой отрасли вы всегда хотели получить табличку « Помогите ». Но пандемия коронавируса усугубила эту проблему так много Гова. Чарли Бейкер объявил, что отправил 250 членов Национальной гвардии ехать на школьных автобусных маршрутах по всему штату, чтобы компенсировать нехватку водителей.

Большая проблема, предшествовавшая COVID, но ничего похожего на этот прошлый год, не было для нас ничего хорошего. Некоторые из этих людей ушли в отпуск 18 месяцев назад. Честь и хвала. Эрик Бейкер приостановил обучение в классной комнате в прошлом году. За это время мы думали, что когда-нибудь вернемся весной. Когда этого не произошло, мы толкнули его в сентябрь, - говорит он.

Затем мы перешли к ситуации, в которой мы это делали, исходя из того, сколько детей мы могли получить из школы, так что, вероятно, около 162 наших сотрудников работали. По его словам, другие 161 по какой-либо причине, уходят ли они на пенсию или находят другую работу.

Гвардия будет продолжать водить моих детей в школу до тех пор, пока не наймёт и не обучается постоянный персонал.

Маккарти, который проработал в отрасли в течение 33 лет, видел решение губернатора и хвалил членов Национальной гвардии, заполнивших пробелы в качестве героев

Национальная гвардия превзошла эту задачу и оправдала мои ожидания. Национальная гвардия является особым подразделением наших вооруженных сил. Они могут перейти от борьбы за нашу свободу к спасению людей в наводнениях, и теперь существует новая категория – вождение детей. Другой способ называть их героями. Эти дети не пошли бы в школу без них.