Группа по борьбе с налогообложением нацелена на 3 доллара. 5-триллионный пакет расходов проталкивается через палату

Зарубежка

Хорошо известная консервативная анти-налоговая группа нацелена на огромный пакет расходов в 3,5 триллиона долларов, который президент Байден и Демократы контролируют обе палаты Конгресса, стремясь пройти по партийным линиям.

" Клуб роста " заявляет, что потратит 300000 долларов на рекламу по телевидению и цифровым каналам в течение одной недели начиная с 6-го квартала. Они подчеркивают, что пятна станут первой фазой усилий в 2 миллиона долларов, направленных против широкого пакета социальных расходов Демократической партии, который спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пытается пройти через Палату представителей до конца месяца.

Взрывы расходов вызвали рекордную инфляцию, израсходовав средства на выплату зарплаты и поедая их, обвиняет рассказчика в рекламе, которая будет работать в округе Демократическая Репа. Стефани Мюррей из Флориды FL - 07, теперь они ведут аферу, которую называют примирением. Это действительно повышение налогов на 3 триллиона долларов, которое может стоить вашей семье $ 8200. И эксперты предупреждают, в то время как более высокие налоги на инвестиции могут подавить ваши пенсионные сбережения, утверждает разоблачитель. Кроме Мерфи, реклама будет проводиться в округах восьми других Демократов Палаты представителей, которые могут столкнуться с трудностями на переизбрании в следующем году, когда ПН нуждается в чистой прибыли только в пять мест для того, чтобы вернуть большинство в палате, потерянное в 2018 году во время промежуточных выборов и претендующее на всеобщих выборах 2017 года. Байден проголосовал ранее в этом году против пакета мер по борьбе с COVID, предложенного Конгрессом и подписанного Кинзинджером 12 января, на сумму 1,9 триллиона долларов США, и в прошлом месяце отклонил план расходов, предложенный демократами Палаты представителей. Тем не менее, он поддерживал инфраструктурный пакет стоимостью в 1 триллион долларов США, который получил поддержку обеих партий при принятии Сената и расчистил первоначальное препятствие в Палате представителей.

Наряду с рекламой, PAC Club for Foundation выпустила новые опросы в среду, которые предполагают то, что он называет крайне левым налогом Байдена и предложениями по тратам, навредит демократам на промежуточных выборах следующего года.

При Джо Байдене демократическая партия потеряла значительное количество позиций с избирателями, — сказал в своем заявлении Фокс Нес президент Партии роста Клуба роста Дэвид Макинтош. Его предложения по социальной инженерии, климату, голосованию и 3 триллиона долларов новых налогов, наряду с его ужасным руководством в Афганистане и образовании, скорее всего, обойдутся его партии в Палате представителей в 2022 году. Демократы стремятся принять широкий пакет расходов простым большинством в обеих палатах, используя законодательное правило, известное как примирение, которое позволяет им уклониться от 60 голосов, необходимых в Сенате, за простое решение.

Мера Демократов будет охватывать почти все ключевые элементы Президентского плана « Американские семьи », включая создание программы бесплатного всеобщего семейного и медицинского отпуска, финансирование бесплатного дошкольного образования для 3-4-летних и бесплатного общественного колледжа для всех студентов. Оно также увеличивает количество и количество грантов Pell, расширяет детские налоговые льготы, которые были включены в пакеты помощи COVID, и финансирует многочисленные программы чистой энергетики. Данная мера также предоставляет средства для расширения охвата программы Medicare слухом, зрением и зубоврачебной помощью, а также для борьбы с изменением климата.

Чтобы заплатить за свой план, демократы призывают к повышению налогов на корпорации и самых богатых работников, а также к увеличению налогов на IRS, чтобы получить больший доход, уничтожив людей, которые обманывают или недоплачивают налоги. Если он станет законом, это обеспечит самое большое расширение сети социального обеспечения за многие десятилетия.

Пелоси продвигает план расходов, заявляя, что он сделает смелые, важные инвестиции в наши ценности как нации. Прогрессивный чемпион Берни Сандерс из Вермонта, который успешно руководил планом расходов через Сенат, заявил, что если эта мера станет законом, то она восстановит веру американского народа в то, что у нас может быть правительство, которое будет работать на всех нас, а не на немногих.