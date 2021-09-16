Группа малого бизнеса подает в суд на администрацию Обамы из-за вакцинации

Зарубежка

Консервативная группа поддержки малого бизнеса готовится подать в суд на Администрацию из-за ее потребности в вакцине для работодателей с более чем 100 работниками.

На прошлой неделе президент объявил, что его администрация потребует от предприятий определенного размера уполномочить своих сотрудников или проводить еженедельные тесты COVID-19 в попытке остановить распространение вируса, и поручил OSHA написать и ввести в действие правило.

Альфредо Ортис, генеральный директор и президент JCN Network Corporates, заявил в Fox News Saday, что мандат президента Байдена на вакцинацию малого бизнеса является неконституционным и представляет собой серьезное превышение федеральной власти. Чтобы заблокировать ответственность администрации Байдена и выступить в защиту малого бизнеса, Сеть создателей рабочих мест планирует подать в суд для того, чтобы остановить выполнение этого приказа. На своем веб-сайте, JCN определяет себя как голос малого бизнеса в Америке.

По словам Ортиса, мы подаем иск в суд членам JCN по делам малого бизнеса, и он будет поддержан новым Фондом юридических действий Фонда организации Formiters Network Foundation.

Иск подается только после того, как OSHA издает чрезвычайный временный стандарт ETS для введения этого требования.

По словам Ортиса, малые предприятия уже борются со значительной нехваткой рабочей силы, и этот порядок добавит новые барьеры к поиску и удержанию сотрудников, причиняя дорогостоящий вред в самое худшее время. У федерального правительства нет полномочий требовать от малого бизнеса выполнения своего национального мандата на вакцинацию. Иск JCN собирается заблокировать этот захват федеральной власти. Элейн Паркер, президент Фонда сети создателей рабочих мест, сказала, что Фонд юридических действий JCNF особенно необходим сейчас, когда правительства расширяют свои нападки на малые предприятия. Более 90,000 человек госпитализированы с вирусом по всей стране, и каждый день 1262 новых смертей в категории COVID-19 – на 10% больше, чем на прошлой календарной неделе.

Более половины всего населения США получили обе дозы вакцины, в то время как более 60 % получили, по крайней мере, первую дозу.

В июне 99,5 % всех смертей от COVID были смертельными случаями непривитых людей. Было зарегистрировано в общей сложности 14 115 смертей в США в результате прорывных случаев, или COVID-19 случаев, когда они имели место у вакцинированных лиц, и 70 % из тех вакцинированных лиц старше 65 лет. Центры по контролю и профилактике заболеваний ( CDC ) отметили, что ни один вирус COVID не является 100% эффективным против вируса.

CDC также сообщил о двух серьезных, но редких побочных эффектах вакцины, анафилаксии, которая может быть немедленно излечена, и тромбозе синдромом тромбоцитопения ТТС, который произошел у семи из 1 миллиона женщин в возрасте до 50 лет, которые получили вакцину Джонсона Джонсона Джонсона.