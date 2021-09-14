Группа BHP стремится к ликвидации чистых нулевых выбросов к 2050 году

Зарубежка

МЕЛЬБУРН – Группа BHP Group сформулировала свою цель достичь к 2050 году нулевого уровня выбросов от своих операций, работая с ними над снижением выбросов углерода в их процессах.

BHP, крупнейший в мире рудник, уже взял на себя обязательство объединить выбросы и снизить свои собственные выбросы с помощью таких средств, как использование большего количества возобновляемых источников энергии из косвенных источников к тому времени.

Производство стали является одной из самых мощных отраслей в мире, и сдвиг в сторону устранения чистых нулевых выбросов в этом секторе означает эскалацию его усилий. BHP утверждает, что его определение чистого нуля включает в себя использование квот на выбросы углерода.

Горнодобывающий характеризует свою цель как конкретную, но не амбициозную, поскольку ему еще предстоит определить конкретный путь к ее достижению.

Ожидается, что производство стали будет одним из более медленных секторов декарбонизации, поскольку это требует сжигания углерода и железа при высоких температурах, создавая углекислый газ в качестве побочного продукта.

Хотя металлопроизводители и австралийские шахтеры железной руды работают над производством безуглеродной стали из железной руды, потенциально используя водород, этот процесс, как ожидается, не станет экономическим раньше конца этого десятилетия.

По словам BHP, наиболее значительные вклады в наш доклад о кадастре области 3 приходятся на выбросы, производимые сталелитейным производством посредством переработки железной руды и металлургического угля.

Эти выбросы составляют 96 % от общего объема выбросов BHP ; по данным, за последний финансовый год выбросы составили 448,1 млн. тонн углекислого газа, это составляет 418,7 млн. тонн