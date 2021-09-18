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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Google злоупотребил доминирующим положением Android в Индии: отчет

Электрон Сыроежкин
18 сентября, 2021 11:05
4 мин
Электрон Сыроежкин
18 сентября, 2021 11:05
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Индийский антимонопольный анализ находит, что Google злоупотребляет доминированием Андоида, репортаж показывает, что НЬЮ-ДЕЛИ Рейтер - Google злоупотребляла доминирующим положением своей операционной системы Андоида в Индии, используя свои огромные финансовые мускулы, чтобы незаконно навредить конкурентам, антимонопольный орган страны, найденный в докладе о своем двухгодичном расследовании, проведенном Reuters.

Aphabet Inc. уменьшает возможности и стимулы для производителей приборов, которые работают на альтернативных версиях Android, как говорится в июньском докладе Комиссии по конкуренции индийского следственного отдела CCI.

Технологический гигант США сказал Рейтер в заявлении, что он надеется на сотрудничество с CCI, чтобы продемонстрировать, как Андроид привел к большей конкуренции и инновациям, а не меньше. Согласно отчету о расследовании, Google не получил, по словам Reuters, человека с прямым знанием ситуации, который рассказал Google.

Старшие члены CCI проанализируют отчёт и дадут Google еще один шанс защитить себя, прежде чем он издаст окончательный приказ, который может включать наказания, сказал еще один человек, знакомый с этим делом.

Если бы Google подала апелляцию на какое-либо решение в Индии, она была бы в состоянии подать апелляцию в суд.

Ее выводы являются последним антимонопольным регрессом для Google в Индии, где она столкнулась с несколькими пробами в платёжном приложении https : Reut.rs 2 B 9ODC 5 и Smart TV https : reut.ers 30 JTioa рынок. Исследование деятельности компании было проведено в США и других странах Европы, США и за границей. На этой неделе антимонопольный регулятивный орган оштрафовал Google на Интернет : www.reuters.com com com com tech scorean-antibral - агентско-финанс - Google - 177 Mun-basing - рынок-доминирование, 2021 - 09 - 14 $ 1,80 млн за блокирование индивидуализованных версий Android.

Согласно отчету, Google представила, по меньшей мере, 24 ответа во время исследования, защищая себя и утверждая, что это не

Microsoft Corporation, Amazon.com Inc, Apple Inc, а также создатели смартфонов, такие как Samsung и Siaomi, были в числе 62 организаций, которые ответили на вопросы CCI в ходе расследования по Google, как говорится в докладе.

По данным Конкурента Research, Андроид имеет 99,% из 520 миллионов индийских смартфонов.

Когда CCI заказывал исследование https.reuters.org : www.ccci.org : com, статья Google - India-AJRUR - Excional google -, по-видимому, в пользу доминирования, наподобие иррида - India-warddog - idUSKCN 1 TT 1 Q 2 в 2019 году, она заявила, что, по-видимому, использовала свое доминирование, чтобы уменьшить способность производителей устройств выбирать альтернативные версии мобильной операционной системы и заставить их устанавливать приложения Gooogle.

В докладе 750 страниц говорится, что обязательная предустановка приложений равносильна наложению несправедливых условий на производителей устройств в нарушение закона о конкуренции Индии, в то время как компания заимствовала позицию своего магазина Play School, чтобы защитить свое доминирование.

Политика « игрового магазина » была произвольной, расплывчатой, тенденциозной и односторонней, в то время как Андроид пользовался доминирующим положением в лицензированных операционных системах для смартфонов и планшетов с 2011 года.

Расследование было начато в 2019 году после того, как два индийских младшего научного сотрудника по антимонопольным вопросам, а студент-юрист подала жалобу на https : www.reuters.gov.gov.gov.in, Индия, является ключевым рынком роста для Google, а Microsoft становится номер 1 в Индии. Она заявила в прошлом году, что потратит $ 1,0 млрд. https : www.reuters.com com com, статья Us-google - Индия-idKCN 24 E 0 YL в стране в течение пяти-семи лет через инвестиции в акционерный капитал и привязки, ее наибольшую приверженность ключевому рынку роста.

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