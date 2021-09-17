Google и Apple убирают российское антипутинское приложение из магазинов
По словам его команды в пятницу, российские технокомпании Алексей Навальный и Google забирают своего тайного критика Кремля из своих магазинов. Москву обвиняют в вмешательстве в ее внутренние дела Google и Apple.
В течение следующих нескольких дней России Россия проводит опросы общественного мнения, чтобы избрать новый парламент на трехдневном голосовании, которое правящая Объединенная Россия, как ожидается, выиграет, несмотря на падение рейтинга после крупнейшего подавления критиков Кремля за многие годы.
Союзники Навального, самого яростного оппонента президента Владимира Путина, планировали использовать мобильное приложение для организации тактической избирательной кампании, чтобы нанести удар по Единой России.
В этом месяце Россия потребовала Apple и Google снять приложение из своих магазинов, говоря, что отказ сделать это будет рассматриваться как вмешательство в ее парламентские выборы.
Apple и Google не сразу же были доступны для ответов на вопросы о комментарии.
В четверг Россия заявила, что официальные подходы были приняты к руководителям двух компаний.
Иван Жданов, подразделение морской разведки, расположенное за границей, сказал в пятницу, что вытеснение было равносильно политической цензуре.