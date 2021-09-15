Гонконгское правительство призывает пресс-компанию раскрыть информацию о том, на кого они работают

Зарубежка

ГОНКОНГ, 15 сентября - Рейтер : начальник службы безопасности Гонконга в среду призвал городскую пресс-компанию рассказать общественности, на кого работают их члены и на сколько из них студентов, на следующий день после того, как он обвинил группу в проникновении в школы.

Комментарии госсекретаря Криса Тана, вероятно, усугубят озабоченность по поводу подавления гражданского общества в бывшей британской колонии после того, как Пекин в прошлом году ввел на азиатский финансовый центр широкий закон о национальной безопасности после того, как Пекин наложил на азиатский финансовый центр широкий закон.

Тан заявил в интервью про-Пекинской газете Ta Kung Pao, опубликованной во вторник, что Ассоциация журналистов Гонконга HKJA вторглась в школы, чтобы нанять студентов в качестве журналистов.

В HKJA, отвечая на вопрос Танга, конкретно не упоминается обвинение в проникновении и говорится, что по состоянию на среду в ней участвовало 486 человек, и 56 из них были студентами. Он не разглашает, на кого его члены работают.

Тан защищал свои комментарии в среду, говоря, что он выражал сомнения многих в обществе по поводу пресс-компании.

Я полагаю, что если бы они открыто сообщили общественности об этом, то очистили бы их имя, Тан рассказал репортерам за пределами городского Законодательного совета, ссылаясь на детали о том, на кого работают члены ХКДЖА.

Средства массовой информации пережили глубокие изменения с тех пор, как в прошлом году в Пекине был введен закон о безопасности.

Известный либеральный магнат СМИ Джимми Лай, убежденный критик Пекина, находится в тюрьме и по обвинению в национальной безопасности ожидает суда. Его продемократический журнал Apple Daily закрылся после полицейских рейдов и ареста руководителей, включая его главного редактора.

Многие оппозиционные и гражданские группы сократили свою деятельность за последний год, в то время как некоторые из их членов были арестованы и помещены в тюрьму.

Союз профессиональных учителей, крупнейший из гонконгских государственных СМИ, распался в этом месяце после того, как его критиковали за политизацию образования китайскими государственными СМИ.

Закон о безопасности, введенный после нескольких недель жестоких продемократических протестов, наказывает то, что Пекин широко называет подрывной деятельностью, отделением, сговором с иностранными силами и терроризмом, вплоть до пожизненного заключения.

Правительство Гонконга неоднократно заявляло, что закон направлен на крошечную группу тревожных людей, и все действия правоохранительных органов против отдельных лиц или групп не имеют никакого отношения к их политической позиции или прошлому когда-то двигавшегося медиа-сектора Гонконга и энергичного гражданского общества уже давно являются особенностями города, который вернулся к китайскому правлению в 1997 году с обещанием широкомасштабных свобод, которые не гарантированы на материке.