Зарубежка

ГОНКОНГ – В понедельник акции компании Evergrande упали более чем на 110 человек, увеличив потери, так как инвесторы смутно оценивают свои деловые перспективы с быстро приближающимся сроком для обязательств по платежам на этой неделе.

По состоянию на январь45 года, доля акций упала на 14,6 % до 2,2.17 HK, что является самым низким показателем с 22 октября 2011 года.

Автомобильная электростанция компании упала более чем на 8 %, в то время как компания, управляющая недвижимостью, снизилась на 210 единиц. Кинокомпания Evergrande, ранее владевшая Hengten Net, упала на 106.

Evergrande борется за привлечение средств, чтобы заплатить своим многочисленным инвесторам, регуляторы предупреждают, что его 3,05 млрд долларов обязательств могут вызвать более широкий риск для финансовой системы страны, если не стабилизироваться.

Один из главных кредиторов компании Evergrande сделал условия для покрытия убытков по части своих кредитов оказавшимся втянутым в конфликт разработчикам, в то время как некоторые кредиторы планируют дать ей больше времени на выплаты, четыре руководителя банка сообщили Рейтеру.

Разработчик сказал в воскресенье, что он начал возвращать инвесторам свою продукцию управления состоянием недвижимостью.

Политики просят основных кредиторов компании Evergrande продлить выплату процентов или пролонгационные займы, а наблюдатели рынка в основном считают, что прямая финансовая помощь со стороны правительства маловероятна.

Компания Evergrande должна выплатить 268,5 миллионов процентов по облигациям, выпущенным 23 марта 2022 года, за свои восьмилетние облигации и сумму в размере 60000 000 долларов США, которая будет снижена.

У него есть ещё $ 16,доллн процентных платежей, которые должны были быть сделаны 29 сентября 2024 года за купюру. Если Evergrande не уплатит проценты в течение 30 дней, облигации объявят дефолт.