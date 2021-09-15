Гонконгские активисты в тюрьме на 10 месяцев за участие в несанкционированном собрании

Зарубежка

Тони Чау Ханг-Тунг можно увидеть внутри автомобиля после того, как он был арестован 8 сентября 2021 года Альянсом Гонконга в поддержку патриотической демократии вице-председателя Китая Тони Чоу Ви-Тун. Фототайроны ReUTERS

ГОНКОНГ, 15 сентября – Рейтер : Девять активистов Гонконга были приговорены к шести-десяти месяцам тюремного заключения в среду за участие в несанкционированном собрании на прошлогодней волне для жертв китайского подавления протестующих на площади Тяньаньмэнь.

Китайская колония, вернувшаяся к британскому правлению в 1997 году с обещанием больших прав, традиционно занимает крупнейшее положение в мире 4 июня.

Но последние два Vigils были запрещены полицией, ссылаясь на ограничения на публичные собрания. Однако запрет после массовых протестов в Пекине в 2019 году был воспринят многими активистами как попытка закрыть любые демонстрации неповиновения во время Гонконга. Власти Гонконга отрицали, что это было причиной.

Однако в 2020 году тысячи людей зажгли свечи по всему городу, и меньшие толпы сделали то же самое в 2021 году.

Обвиняемые проигнорировали и преуменьшали настоящий кризис здравоохранения, сказал районный судья Аманда Вудкок.

Они ошибочно и высокомерно полагали, что их общая цель важнее, чем защита общества или права общества на защиту от серьезного риска для здоровья. Все 12, включая ветерана викарийного организатора Альберта Хо, бывшего законодателя Эдди Чу и Фиго Чана, бывшего лидера « Фронта гражданских прав человека », известного организацией массовых митингов протеста, признали себя виновными.

На прошлой неделе полиция арестовала членов гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения в Китае, организатора Vigiles, в соответствии с законодательством о национальной безопасности, введённым Пекином в прошлом году. Альянс обвиняет полицию в агентстве иностранных сил, обвинения которых Альянс отрицает.

Лидеры альянса Альберт Хо, Ли Чук-ян и Чау Ханг Дун были обвинены на прошлой неделе в подстрекательстве к подрывной деятельности. Хо и Ли уже находятся в тюрьме из-за своей роли в акциях протеста в 2019 году. Чау было отказано в освобождении под залог.

Полиция также закрыла помещение музея Тяньаньмэнь, посвящённого 4 июня жертвам на прошлой неделе.

Музей, который закрылся 2 июня из-за расследования Департаментом пищевой и экологической гигиены его лицензирования, теперь вновь открылся в Интернете как Музей 8964 и действует независимо от Альянса.