Зарубежка

Рейтерс - Гонконгский Kathay Pacific Airways Lough заявила в понедельник, что это снизило пассажирскую мощность на оставшуюся часть года до 13 % от уровня, предшествовавшего COVID, по сравнению с намного более ранним целевым показателем на четвёртый квартал по мере сохранения ограничений на поездки.

По словам авиакомпании, она по-прежнему нацеливалась на то, чтобы обесцениться на сумму менее гонконгских долларов в размере менее 30 миллионов долларов в месяц в течение остальной части года.

Гонконгу не хватает внутреннего авиационного рынка и у него есть некоторые из самых жестких в мире ограничений на поездки в пандемию.

Город требует, чтобы полностью вакцинированные путешественники из мест назначения, которые считаются опасными, включая Соединенные Штаты и Великобританию, провели три недели в гостиничном карантине.

Кэтэй в прошлом месяце заявила, что ее цель достичь 161 пассажирской мощности до COVID в четвертом квартале зависела от правил карантина для пассажиров и экипажей, которые расслаблялись.

Количество пассажиров в августе было больше, чем в предыдущие месяцы, из-за сильного студенческого трафика из Соединенных Штатов и Великобритании в Китай, но было на 953,3 % ниже, чем в том же месяце в 2019 году, по словам авиакомпании.

Кэтэй сказала, что рынок грузовых перевозок вырос в августе, и спрос на грузовой груз вырос до пикового уровня сезона.

Воздушно-воздушные грузовые рейсы в первом полугодии стали причиной 162-го дохода авиакомпаний, вызванных пандемией спроса на пассажиров.