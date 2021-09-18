Goldman Sachs запускает новый технологический инвестиционный фонд
Goldman Sachs Asset Management анонсировал новый фонд обмена акциями ETF под названием Goldman Sachs Future Tech Leader GTEK. С почти четвертью рыночной капитализации Sapital P 500 в верхних слоях акций, многие инвесторы перегружены зрелыми американскими мегатехнологическими компаниями, Кэти Кох, сопредседателем фундаментального акционерного бизнеса в управлении активами Goldman Sachs, заявила в своем заявлении в четверг.
Она добавила, что Goldman уверена, что будущие технологические франшизы через 10 лет будут сильно отличаться от тех платформ, которые мы знаем сейчас, и что компания старательно работает, чтобы попытаться идентифицировать доминирующих технологических лидеров с высокими темпами роста и потенциалом для чрезмерной отдачи. ETF нацелена на выявление новых технологических лидеров, которые со временем могут стать крупными игроками.
GTEK будет стремиться обеспечить подверженность нашим существующим инвестиционным идеям таким образом, чтобы это могло дополнить высоко уверенные технологические инвестиции, говорит Брук Дайан, портфельный директор Фонда. Мы видим множество интересных возможностей в таких областях, как цифровая трансформация, цифровой дизайн и кибербезопасность. По словам Дайна, пандемия COVID-19 еще больше ускорила тенденцию к оцифровке, создавая дополнительные светские попутные ветры роста, которые мы хотим помочь инвесторам найти на правильной стороне позиционировать свои портфолио на будущее.
Фонд будет торговать на NYSE Arca, Inc. под символом GTEK, на котором тикает :