Goldman Sachs только что признал, что «вариант Дельты» вредит Apple.

Зарубежка

Непредсказуемый вариант Delta, кажется, наносит ущерб навыкам финансового моделирования команды Goldman Sachs AAPL в Apple.

Мы считаем, что рост доходов iPhone в четвертом календаре будет проблематичным для Apple, но мы продолжаем отмечать низкий уровень уверенности в нашей способности предсказывать спрос, учитывая сложное взаимодействие таких вопросов, как вариант Delta, дефицит предложения, прекращение стимулов и высокие потребительские сбережения, признал аналитик Goldman Sachs Rod Hall в исследовательской записке в среду.

Холл остается одним из наиболее медвежьих аналитиков Уолл-стрит для Apple, повторяя целевой ценовой показатель на акции в 140 долларов США. При нынешнем уровне цен Apple оценивает 5,4 % падение акций Apple в течение следующих 12 месяцев.

Положительные комментарии от Goldman приходят, когда другие на улице, как правило, положительно восприняли событие, произошедшее после того, как большой продукт Apple открылся в понедельник.

Хотя она не выпустила ничего яркого с точки зрения оборудования, она могла бы сделать достаточно, чтобы утолить аппетит долгосрочных быков.

Как отмечает редактор Yahoo Financial Tech Reference Dan Howley, в новой строке Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Обе версии iPhone 13 улучшили возможности низкосветовых фотоаппаратов, с сверхшироугольной камерой iPhone 13 и широкоугольными линзами, захватывающими лучшие выстрелы в туманных настройках.

Возможно, к разочарованию некоторых аналитиков Apple держала цены на новые iPhone стабильно.

В то же время Apple также представила серию Apple Watch Series 7. Новые часы имеют меньшее представление благодаря большим бозолам и чуть большему телу. Но Apple не выпустила на часы никаких новых вульгарных элементов или не изменила внешний вид слишком сильно, как это было слышно.

Во время запуска Apple было мало сюрпризов, поскольку освещение в СМИ продолжает давать подробности о продуктах задолго до запуска. В семье iPhone 13 мы рассматриваем обновление как более преобразующее, чем постепенное против семейства iPhone 12, но продолжаем верить в то, что будет сильный цикл обновления из-за спроса на 5 G-устройство, сказал аналитик Deutsche Bank Сидни Хо.

В целом, добавленный Хо, запуск iPhone в целом соответствовал ожиданиям, и мы не видим ничего анонсированного в связи с iPhone, который должен изменить инвестиционную тезю для акций. Следуйте за Sozzi на LinkedIn BrianSozzi и в Twitter.