Goldman Sachs: Рынок SPAC - это все на ощупь

Зарубежка

Рынок SPAC, когда-то находившийся в раскаленном состоянии, продолжает, в лучшем случае, трогать и уходить.

Согласно данным Goldman Sachs, опубликованным в четверг, к настоящему времени в среднем шесть новых компаний IPO, которые каждую неделю собирали 1,2 миллиарда долларов общего капитала. Этот темп резко снизился по сравнению с периодом бума, наблюдавшимся в первом квартале, когда в среднем 21 SPAC каждую неделю собирал шесть миллиардов долларов капитала.

Goldman указывает на растущую озабоченность регулирующих органов, – отчасти подпитываемую громкими взрывами спекулятивных игроков в электромобилях Lordstown и Николай, которые использовали структуру SPAC, чтобы предать гласности – в качестве причины продолжающегося давления.

Регулирующие и юридические проблемы продолжают затуманивать перспективы выпуска, сказал Дэвид Костин, главный стратег Голдман,

С точки зрения плохих настроений по поводу СПАК, легких решений не существует.

С момента своего пика в феврале ETF SPAC на всех стадиях жизненного цикла упал на 35 %, по сравнению с 14 % приростом для S&P 500, отмечает Костин. Из 172 SPAC, которые закрыли сделки с начала 2020 года, медиана превзошла Рассела 3000 от своего IPO, чтобы сделать объявление. Но, по словам Костина, за шесть месяцев после закрытия сделки SPAC в СМИ превысила Рассела на 3000 человек с огромными 42 процентными пунктами.

Тем не менее, не все на рынке SPAC.

Обмен аккумуляторами в костюме Gogoro, который продает аккумулятор для использования на развивающихся рынках электромобилей, объявил в четверг, что он будет обнародован через Share Pane на Насдаке к концу 1-го квартала 2022 года. Сделка также оценивается Гогоро в 2,35 миллиарда долларов США.

Основатель Yahoo Financial Live Хорас Люк сказал, что его компания выгодна EBITDA, в отличие от других SPAC, и использование структуры SPAC имеет смысл.

По его словам, такая компания, как наша, с хорошими основами и хорошим сильным будущим, действительно выделяется.

Брайан Соци - главный редактор и якорь компании Yahoo Financial. Следуйте за Sozzi в Twitter и LinkedIn.