Goldman покупает кредитную компанию GreenSky в рамках сделки с акциями
Компания Reuters заявила в среду, что она покупает GreenSky Inc., финансовую платформу, предлагающую потребительские кредиты для улучшения жилья, в рамках сделки на общую сумму 2,24 миллиарда долларов США.
Сделка подразумевает стоимость акций в 12,11 долл. США по каждому общему виду акций BlueSky A, что составляет 55 % премиальных к закрытой цене компании во вторник.
Компания GreenSky, базирующаяся в Атланте, которая в 2018 году обнародовала около 4 миллиардов долларов, предоставила ссуды на улучшение жилья примерно четырем миллионам клиентов.
Его покупка еще больше укрепит потребительскую банковскую единицу Goldman Маркус, названную в честь одного из основателей банка, и является ключевым элементом плана главы исполнительной власти Дэвида Соломона по сокращению зависимости Голдмана от неустойчивых торговых и инвестиционных банковских доходов.
Маркус в своем заявлении ясно дал понять наше стремление к тому, чтобы Соломон стал следующей платформой для потребительских банковских услуг, и приобретение GreenSky продвигает эту цель.
Рейтер сообщил о https : www.reuters.com / reuters.html. Бизнес-эксклюзивный золотовалютный бизнес - предприимчивые источники роста цен - 2021 01-15 в начале этого года, когда Goldman рассматривал приобретение для строительства Маркуса после того, как фирма Уолл-стрит замедлила рост кредитования и депозитов в результате пандемии COVID-19.