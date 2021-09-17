GM продлевает остановку производства еще на семи заводах из-за нехватки чипов

Зарубежка

Крупнейший американский автопроизводитель сказал, что расширение производства на его конвейерском заводе в Орионе продлится не менее 15 октября. ГМ также сказал ГМ, что он прекратил производство на шести других североамериканских сборочных заводах из-за продолжающегося дефицита полупроводниковых чипов.

ГМ заявил, что не возобновит производство или продажу Bolt до тех пор, пока не будет удовлетворено, что ответное средство будет решать проблему риска пожара. Было сказано, что в четверг были сообщения о 12 пожарах и трех раненых.

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В августе, ГМ продлил отзыв Bolt более чем на 140,000 машин, чтобы заменить блокировку батарей, стоимость которых в настоящее время оценивается в 1,8 миллиарда. Автопроизводитель сказал, что он будет требовать возмещения от поставщика батарей LG 003550. KS Не ясно, сколько уйдет времени на замену модифицированных двигателей батарей для отзывных транспортных средств и будет ли они иметь диагностическое программное обеспечение, которое позволит им подтвердить, что некоторые компоненты не нуждаются в замене.

Дополнительные трехнедельные остановки производства на наших заводах Bolt появляются по мере того, как они продолжают работать с нашим поставщиком, чтобы улучшить производственные процессы. Ранее в месяц ГМ был вынужден временно прекратить производство на большинстве североамериканских сборочных станций из-за недостатка чипов.

Новое сокращение производства включает в себя завод Lansing, Мичиган, который строит траверсию Chevrolet и Буйк Enclave.

Кроме того, ГМ сокращает производство внедорожников, таких как Chevrolet Equinox, Blazer и GMC Terrane на заводах в Мексике и Канаде. Это также приведет к дальнейшему сокращению производства на заводе Миссури, который производит машины Chevrolet Camaro и Malibu.

По отдельности, Chrysler-demed Stellantis NV STLA.MI заявила, что в пятницу она продлит производство на своих сборочных станциях в Виндзоре, Торонто и Белвидере, штат Иллинойс, на одну неделю до 1 октября из-за недостатка чипов.

Министерство торговли заявило в среду, что планирует встречу Белого дома 23 сентября с автопроизводителями, чтобы обсудить продолжающийся глобальный дефицит чипов, влияние дельты на глобальные цепочки поставок полупроводников и прогресс отрасли в повышении прозрачности.