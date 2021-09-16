GM продлевает остановку производства на заводе в Мичигане из-за нехватки стружки

Зарубежка

Крупнейший автопроизводитель США сказал, что расширение производства на заводе « Орион Собрание » пройдет, по крайней мере, до 15 октября. ГМ также заявил, что демонетизирует производство на шести других североамериканских сборочных заводах из-за продолжающегося дефицита полупроводниковых чипов.

ГМ сказал, что не возобновит производство или продажу Bolt до тех пор, пока не убедится в том, что лекарство для отзыва решит проблему риска пожара.

В августе ГМ расширил свой отзыв Bolt на более 140,000 машин для замены модулей батарей, стоимость которых сейчас оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Автопроизводитель сказал, что он будет добиваться возмещения от поставщика батарей LG.

Неясно, сколько у ГМ уйдет времени на замену модулей батарей на отозванные транспортные средства и будет ли у него диагностическое программное обеспечение, которое позволит ему подтвердить некоторые модули, не нуждаются в замене.

ГМ сообщил, что дополнительное трехнедельное производство остановилось на его заводе на юго-востоке Мичигана, где он строит Bolt, происходит в то время, как он продолжает работать с нашим поставщиком для обновления производственных процессов. Ранее в этом месяце ГМ был вынужден временно прекратить производство большинства своих североамериканских сборочных заводов, основываясь на нехватке чипов.

Новое сокращение производства включает в себя объект Lansing, который строит Chevrolet Traverse и Buick Enclave.

ГМ также устанавливает производство на заводах в Мексике и Канаде, где он создает внедорожники, такие как Chevrolet Equinox, Blazer и GMC Terrain. Она также сокращает производство на фабриках в Мичигане и Канзасе, производящих автомобили, в том числе Chevrolet Camaro и Malbu.