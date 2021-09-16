GM призывает владельцев парковаться на палубе на расстоянии не менее 50 футов от других.

Зарубежка

ВАШИНГТОН – Компания General Motors Co рекомендовала владельцам электромобилей Chevrolet Bolt припарковать на палубах в среду, по крайней мере на 50 футов от других транспортных средств, на верхнем или открытом уровне, по крайней мере на 50 футов от других транспортных средств.

Предупредительная мера позволит уменьшить потенциальный ущерб конструкции и соседним транспортным средствам в редких случаях потенциального пожара, как сказал в электронной почте представитель компании. Он добавил, что ГМ послал сообщение потребителям, которые спрашивали о проблемах с парковкой.

ГМ ранее велел владельцам заряжать автомобили Bolt за одну ночь, вдали от сооружений и припарковать их на открытом воздухе.

ГМ также призвал владельцев не покидать ЭМ Bolt, заряжаемые без присмотра, даже когда они заряжаются на автостоянке. Компания Bloomberg News сообщила о своей рекомендации ранее.

ГМ в августе расширил свой отзыв Bolt более чем на 140,000 автомобилей для замены модулей батарей стоимостью, которая сейчас оценивается в 1,8 миллиарда после сообщений о 10 пожарах. Автопроизводитель сказал, что он будет добиваться возмещения от поставщика батарей LG GM.

Самый крупный автопроизводитель США заявил на прошлой неделе, что он продлит закрытие сборочного завода в Мичигане на две недели после того, как батарея Bolt вернётся.

ГМ сообщил, что расширение производства на заводе « Орион Собрание », который продлится, по крайней мере, до 24 сентября, было результатом дефицита аккумуляторных батарей, связанного с отзывом.

ГМ не возобновит производство или продажу Bolt до тех пор, пока не убедится в том, что лекарство для отзыва решит проблему риска пожара, добавил он.