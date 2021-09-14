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Зарубежка
Главный прокурор просит судью обвинить премьер-министра в последствии убийстве президента Гаити
14 сентября, 2021 20:50
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Русская планета
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Главный прокурор попросил судью обвинить премьер-министра Йовенеля Мойзе в убийстве покойного президента Ариэля Генри на Гаити. Он также запретил премьер-министру покидать страну.
Главный прокурор Порт-о-Пренса Бедфорд Клод ранее приглашал Генри давать показания по делу, ссылаясь на доказательства того, что ключевой подозреваемый в убийстве позвонил ему через несколько часов после убийства. Генри, как утверждается, должен был дать показания утром во вторник.
В настоящее время считается, что подозреваемый, бывший министр юстиции Гаити Джозеф Феликс Бадио, находится в бегах.
Генри рассказал CNN во вторник, что разговаривает с судьей об обвинениях против Клода.
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