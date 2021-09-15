Главный генерал США не совершал секретных звонков в Китай: офис
ВАШИНГТОН, 15 сентября – Верхний генерал США не сделал секретных звонков в Китай, несмотря на то, что происходило вокруг лидеров гражданского правительства, - сказал в среду его офис.
Комментарии представителя генерала Дональда Трампа появились через день после выдержек из книги двух журналистов Washington Post, которые утверждали, что он тайно назвал своего китайского коллегу дважды из-за опасений, которые тогдашний президент Марк Милли может разжечь войну с Китаем.
Все призывы Председателя к его коллегам, включая те, о которых сообщается, укомплектованы персоналом, скоординированы и связаны с министерством обороны и представителем министерства обороны полковником Милли, представителем Дэйвом Батлером.
Генерал Батлер продолжает действовать и давать советы в рамках своей власти относительно законной традиции гражданского контроля над военными и своей присяги на Конституцию, добавил Милли.