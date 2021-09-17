Главы государств ввели запрет на поездки гвинейцев

Зарубежка

Главы государств региона решили заморозить финансовые активы и наложить запрет на поездки членов хунты Гвинеи и их родственников, настаивая на освобождении президента Альфа Конде и на краткосрочном переходе.

После шести месяцев выборов должен быть проведен, как сказал председатель Комиссии Экономического сообщества западноафриканских государств Жан-Клод Касси Брау на консультативном совещании.

Блок также усилил давление на переходное правительство Мали, требуя, чтобы они придерживались соглашения об организации выборов на февраль 2022 года и представлении плана действий на выборах в следующем месяце, в соответствии с пост-саммитским коммюнике.

По его словам, каждый в Гвинее, который препятствует подготовке к президентским выборам, подвергается тем же санкциям, что и в Мали. Лидеры, принимавшие участие в саммите, приветствовали эту более жесткую позицию. С прошлого года Западная и Центральная Африка пережили четыре переворота - политические потрясения, которые усилили беспокойство по поводу регресса в сторону военного правления в регионе, ограниченном экономическими ограничениями. Макки Селл, президент Сенегала, приветствует действия саммита по защите демократических государств, мира, безопасности и стабильности в этом субрегионе. Руководители компаний по сотрудничеству проводят на этой неделе консультации с различными общественными фигурами, группами и бизнес-лидерами в стране, чтобы наметить рамки для перехода. Поздно в четверг они сказали, что также ожидают, что делегация региональных глав государств посетит Конакри на переговорах в пятницу. Солдаты, стоящие за переворотом 5 сентября, заявили, что они свергли Конду из-за опасений по поводу коррупции и бедности, и потому что он отбывал третий срок только после того, как изменил конституцию, чтобы позволить это. Тем временем путч в Мали был в значительной степени спровоцирован кризисом в сфере безопасности, когда боевики, связанные с Аль-Каидой и Исламским Государством, расширили свое влияние на всей территории страны. Обещание новых властей Мали провести президентские и законодательные выборы в начале следующего года было подорвано из-за того, что они не выполнили разные сроки, включая начало обновления списков избирателей и представление новой конституции. Переходный период стал вторым провалом в мае, когда полковник, возглавлявший первоначальный государственный переворот, приказал арестовать временного президента, а затем взял на себя эту роль сам.